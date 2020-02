Belle année 2019 pour les ventes de deux-roues

Avec un total de 184 764 immatriculations de deux-roues motorisés, en hausse de 12 %, la France confirme son dynamisme en même temps que son statut de premier marché européen.

Après un exercice 2017 historique, marqué par une croissance des ventes de 7,5 % qui constituait une première depuis dix ans, puis un cru 2018 encore supérieur (+8,2 %), professionnels et observateurs n'imaginaient pas viser plus haut pour 2019. La dynamique du marché, soutenue par le renouvellement de l'offre et le regard nouveau porté sur les deux-roues motorisés, perçus telle une alternative à la congestion des villes et aux mouvements de grève dans les transports en commun, permet finalement d'afficher une nouvelle croissance stratosphérique.

L'électrique décolle aussi en deux-roues

L'an passé, 184 764 deux-roues ont été immatriculés dans l'Hexagone selon la CSIAM (Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle), soit une hausse de 12 % sur un an, dont 51 581 scooters (+9 %). Un résultat qui vient conforter le leadership de la France sur la scène européenne devant l’Italie (260 522 unités), l’Espagne (215 327) l’Allemagne (193 076), la Turquie (152 196) et le Royaume-Uni (107 551). A l'échelle internationale, si tous les pays n'ont pas encore publié leurs résultats, le marché américain recule de 3,6 % alors que celui de l'Inde, premier pourvoyeur à l'échelle du globe, accuse une sévère perte de 19,2 %.

Pour en revenir à l'Hexagone, hormis celui des moins de 125 cc, tous les segments ont maintenu en 2019 une croissance élevée. Celui des 125 gagne notamment dix points, celui allant de 126 à 499 cc affiche une hausse de 13 % et même de 27 % sur le seul marché des scooters, alors que celui des très grosses cylindrées (1000 cc et plus) progresse de 10 %. Autre point intéressant, les ventes de deux-roues électriques continuent de fortement progresser. L'an dernier, il s'en est écoulés 2 872 en France (+ 94 %), dont deux-tiers en scooters.

Ça se resserre en tête

Côté constructeurs, Yamaha domine le marché avec un total de 33 975 immatriculations. Un résultat en hausse de 6,6 % sur un an qui n'offre toutefois qu'une avance limitée à la firme de nippone car, dans le même temps, Honda a vu ses ventes bondir de 15,2 %, après avoir écoulé 33 123 unités. BMW complète le podium (17 791 immatriculations, +13,7 %). Parmi les principaux acteurs du marché, notons la contreperformance d'Harley-Davidson, au 5e rang avec des ventes en baisse de 1,7 %, et celle de Peugeot Motocycles, 15e avec une perte de 6,7 %.

Enfin, au niveau des modèles, le segment moto est dominé par les Yamaha MT-07, Kawasaki Z 650 et Kawasaki Z 900. Celui des scooters couronne le Honda Forza 125, deux-roues le plus vendu en France avec 6 751 immatriculations et une progression de 29,8 % ! Le Yamaha Xmax 125 et le Piaggio MP3 500 complètent le podium. Ce bon bilan a d'ores et déjà trouvé une suite favorable, la CSIAM faisant état de ventes en hausse de 22 % sur les deux premiers mois de l'année 2020.