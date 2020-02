Le groupe Thivolle devient réparateur de batteries pour Renault

L'opérateur a investi dans les infrastructures, les équipements et les formations qui lui donnent l'autorisation d'intervenir sur les batteries des véhicules électriques et hybrides. Il est le premier concessionnaire Renault français à accéder à ce statut.

Jean-Paul Thivolle ajoute une compétence à son entreprise. La concession de Villefranche-sur-Saône (69) est officiellement devenue centre agréé de réparation des batteries des VE au losange. Il est le premier site Renault français à accéder à ce statut qui l'autorise à réceptionner des batteries issues des véhicules électriques et hybrides dans son atelier.

Avant de se lancer dans cette aventure, les questions ont été nombreuses au sein du comité de direction, qui a finalement décidé de sauter sur l'occasion se présentant à leur porte. Avec l'aide du constructeur, plusieurs dizaines de milliers d'euros ont alors été engagés dans l'aménagement d'un espace dédié et dans le matériel requis. La concession Renault a donc vu un espace dans l'atelier être délimité par un grillage et un lot de nouveaux équipements débarquer. "Il faut pouvoir manipuler des batteries qui pèsent 400 kg", rappelle Gilles Dutang, le directeur du service technique du groupe Thivolle

Au rayon des ressources humaines, trois collaborateurs ont aussi été inscrits dans un programme de formation de 10 jours (dispensé en deux sessions de 5 jours). Ils obtiendront ce qu'on appelle la certification Rouge, soit le troisième niveau de compétence chez Renault, après Bleu (1 journée de formation) et Orange (6 jours). "Parmi les bénéfices de ce projet, on peut noter la montée en technicité de nos collaborateurs", se félicite par ailleurs Gilles Dutang.

A terme, le groupe vise surtout une croissance du chiffre d'affaires. Le directeur général adjoint, Guillaume Pierre, entrevoit la possibilité de faire du centre de réparation des batteries une entité qui participe à la pérennité du groupe dans son ensemble. "L'augmentation significative des ventes va générer un trafic croissant", anticipe le bras droit de Jean-Paul Thivolle, qui lui-même note que le programme Z.E pèse pour 8 % de ses VN. A l'heure actuelle, chaque mardi, les techniciens prennent livraison de 3 à 5 batteries à traiter. En général, elles repartent le mercredi de la semaine suivante, au travers d'un canal logistique pris en main par Renault.

24 centres à fin 2020 dans le monde

Le cas du groupe Thivolle révèle une stratégie nationale de Renault. Le réparateur travaillera pour l'est et un grand quart sud-est de la France. L'usine de Flins (78), en qualité de centre de réparation historique, continuera son œuvre. Et un troisième site devrait compléter le maillage dans les mois à venir. Selon nos informations, il se trouvera à Bordeaux, au cœur du point de vente RRG. Contactée par nos soins, la direction locale n'était pas joignable pour confirmer.

Ces deux centres délocalisés vont donner plus de flexibilité à Flins, qui renforcera par ailleurs son rôle de plateforme de support téléphonique. Il faut se rappeler que fin janvier 2020, Renault totalisait 280 000 livraisons de Z.E à travers le monde depuis la commercialisation de la toute première Zoe. Une volumétrie qui a incité à repenser la cartographie.

Tout a débuté en 2017 par l'ouverture de trois centres de réparation de batteries, dont l'un en Norvège et l'autre en Israël. Dès 2018, le besoin s'est fait sentir d'en ajouter 8 nouveaux. A fin 2019, Renault en comptait 16 à travers le monde, dont un en Colombie et surtout dans chaque pays européen majeur. Un maillage qui a contribué à réduire les coûts logistiques et les délais de traitement, tout en augmentant l'efficacité de l'équation économique du constructeur. "A fin 2020, nous aurons 24 centres, tous territoires confondus, révèle Emmanuel Bouvier, le directeur commercial VE de Renault. Chaque concessionnaire européen se trouvera à moins de 600 km du centre le plus proche, sachant que la notion de frontières nationales ne s'applique pas". Bien vendre, c'est aussi bien entretenir, comme disent certains.