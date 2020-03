Les dix points marquants du marché VP en février 2020 : décroissance mesurée

En février 2020, le marché du VP neuf a été marqué par une nouvelle chute, toutefois beaucoup moins forte qu’en janvier. Le canal des particuliers a continué sa dégringolade, tandis que les immatriculations de véhicules électrifiés ont pris de l'ampleur, selon les données AAA Data.

- 2,7 % : le repli enregistré en février 2020 par le marché automobile français du VP neuf. Cette baisse est similaire en données brutes et à nombre de jours ouvrés comparable avec 20 jours en février 2019 et 2020. Cela correspond à 167 784 unités écoulées contre 172 438 en février de l’an passé. A noter que février 2019 avait d’ailleurs été marqué par une hausse de 2,1 % des immatriculations. Sur les deux premiers mois de l’année, le repli est plus sévère, avec pour rappel un marché sinistré en janvier. 302 012 VP neufs ont été immatriculés depuis le début de l’année, soit un recul de 7,8 % aussi bien en données brutes qu’à nombre de jours ouvrés comparable (42 jours).

58 % : la part de marché des groupes français en février 2020, en léger repli par rapport à février 2019 (-0,06 point). PSA peut se targuer d’avoir vu sa pénétration croître de 1,2 point, soit 36,3 %, tandis qu’à l’inverse, Renault peut déplorer un repli de presque 2 points, soit 21,7 % en février 2020 contre 23,5 % en février 2019. Sur les deux premiers mois de l’année, la pénétration des groupes français atteint 59,1 % dont 37,2 % pour PSA.

0,5 % : la stabilité du volume d’immatriculations affiché par PSA en février 2019. Le groupe a écoulé 60 874 VP neufs et doit son salut aux résultats de Peugeot. La marque au Lion, notamment grâce à la deuxième génération de ses 208 et 2008, a été à l’origine de 32 326 exemplaires, soit une hausse de 1,7 % et une part de marché de 19,3 %. DS a aussi contribué à cette stabilité avec une forte augmentation de ses immatriculations, de 113,5 %, soit près de 3 600 unités dont 2 089 DS7 Crossback. Grise mine en revanche du côté d’Opel qui cumule les mauvaises performances depuis des mois. La marque au blitz a subi un recul de près de 13 % de ses immatriculations, soit 6 212 unités. La bonne santé de sa Corsa et de ses deux SUV n’a pas suffi à compenser le déclin de ses Combo, Zafira et Insignia. Citroën n’a pas été en grande forme n’ont plus avec un recul de 6,2 % soit 18 737 unités, malgré la bonne tenue de ses SUV.

- 9,8 % : la chute du groupe Renault en février 2020, soit 36 486 unités. Toutes les marques ont subi un fort recul de leurs immatriculations à commencer par Alpine (-98,1 % et seulement 4 unités), mais aussi Dacia dont les immatriculations ont marqué le pas à hauteur de près de 27 % avec un peu plus de 7 600 unités. Aucun de ses modèles n’a trouvé grâce, ni la Sandero (-12,4 %), ni le Duster (-42,8 % à 2 164 VP). Enfin, la marque au losange n’a pas non plus été épargnée, touchée par une diminution de 3,1 % de ses immatriculations soit une pénétration de 17,2 %. Malgré les 7 500 unités de sa Clio V et 4 000 de son Captur, le constructeur n’a pas compensé le déclin engendré par sa gamme vieillissante avec -18 % pour sa Mégane, -14 % pour le Kadjar, -39 % pour le Scénic, ou encore -13,3 % pour sa Talisman.

+ 222,6 % : la meilleure performance enregistrée par une marque représentative du marché français en février 2020. Il s’agit de Porsche : après une (évidente) très bonne fin d'année 2019, et un bon démarrage en janvier (+33 %), la marque continue de performer avec 429 modèles écoulés. Ce bon résultat est à mettre au crédit des livraisons du Cayenne hybride : 377 exemplaires du modèle, toutes motorisations confondues, ont été immatriculés. Le Macan et la 911 ont complété le podium avec respectivement 77 et 54 unités soit +8,5 et +125 %. A noter également les très belles performances de Tesla avec 1 047 unités soit + 135,3 %, de DS, comme cité ci-dessus, ou encore de Lexus (667 VP ; +90 %).

- 83,7 % : la pire performance enregistrée par une marque représentative sur le marché français en février 2020. La chute de la marque, qui a choisi de se tourner exclusivement vers le 100 % électrique, était prévisible. Après une fin d’année extraordinairement artificielle, gonflée par les derniers thermiques immatriculés en VD, le volume de vente reste désormais à un très bas niveau. Pour ce deuxième mois de l’année, seuls 118 Smart EQ ont trouvé preneur. La marque allemande n’a pas été la seule à subir un recul : les marques du groupe FCA ont encore souffert avec un repli de 48,9 % pour Alfa Romeo et à peine 150 VP, de 43,5 % pour Jeep soit 440 VP, de près de 25 % pour Fiat.

9 651 : le nombre du modèle VP le plus immatriculé en février 2020. Il s’agit de la nouvelle Peugeot 208 qui a ainsi représenté pas moins de 30 % du total de la marque au lion et 5,8 % du marché. La compacte est suivie de sa rivale de toujours, la Clio V avec 7 481 exemplaires distribués. En troisième place, la C3 troisième génération de Citroën avec 5 877 unités, toutefois en recul de près de 33 %. Le tout nouveau 2008 seconde génération et le 3008 II complètent le top 5 avec respectivement 5 488 et 4 920 unités. La domination du groupe PSA est clairement affichée ici à l'origine de 4 modèles sur 5 dans les plus vendus.

-15 % : le repli enregistré par le canal des particuliers en février 2020. Cette population a généré 64 764 immatriculations soit 38,6 % du total. Pour rappel, il y a un an, les particuliers représentaient 44,4 % du total. En 12 mois, la chute est donc spectaculaire, de près de 6 points. Les professionnels ont repris du poil de la bête : les sociétés et administrations ont contribué à hauteur de 24 825 VP, volume en hausse de 13 %, tandis que les loueurs longue durée ont été à l’origine de près de 20 500 ventes, en hausse de 17 %. Ensemble, les professionnels ont pesé pour 27 % du total. Deux des canaux tactiques ont affiché une hausse significative, de 15 % pour les VD, de 11 % pour les constructeurs. Seuls les modèles en LCD ont reculé de 11 %. Les canaux tactiques ont ainsi représenté près de 34 % des immatriculations totales.

16,3 %: la part des véhicules électrifiés dans les immatriculations totales en février 2020, soit 27 399 unités écoulées. Dans le détail 17 849 hybrides ont trouvé preneur, un volume en augmentation de 114,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Ces modèles se sont ainsi octroyés une part de marché de 10,6 %. Les électriques se sont immatriculés au nombre de 9 451 exemplaires, soit +228,3 % et une pénétration de 5,6 %. La part du diesel dans les immatriculations totales en février 2020 s’est établit à 35,2 %. 59 123 unités immatricules carburent au diesel un volume en recul de 4 %. La chute semble donc être de moins en moins forte, au fil des mois et est à mettre en parallèle avec le fort repli observé sur l’essence, de près de 19 %. Pour les constructeurs, challengés par les objectifs CO2, le fil rouge est clair : privilégier les modèles électrifiés et, dans une moindre mesure, le diesel, moins émetteur de CO2, au détriment de l’essence. Ce carburant a ainsi pesé 48,3 % du total.

+3 % : la croissance des immatriculations de VUL en février 2020, soit 39 149 unités. Renault s’est imposé comme le premier contributeur grâce à ses 12 091 exemplaires, un volume toutefois en baisse de 1 %, suivi de Peugeot avec 7 808 exemplaires (+10 %) et enfin de Citroën (6 101 VUL écoulés soit +1 %).

NB : tous les pourcentages sont exprimés par rapport à des données brutes, sauf précision contraire.

