Les flottes sonnent la charge en février 2020

Les immatriculations de voitures particulières et utilitaires légers repartent à la hausse de près de 10 % en février 2020 après le coup de mou de janvier. Les électriques et hybrides sont une nouvelle fois à des niveaux inédits.

Le début d’année 2020 est décidemment peu commun sur le segment des voitures particulières. Tandis que le canal des particuliers s’effondre de 20 % depuis janvier, à 123 167 unités, celui des professionnels, qui comprend les loueurs longue durée (35 947, +4,5 %) et les sociétés/administrations (44 527, +6,2 %), légèrement grippé en janvier, a repris son rythme de croisière en février pour cumuler un total historiquement élevé à ce stade de l’année de 80 474 voitures particulières (+5,4 %). Ce qui s’est traduit par une part de marché elle aussi inhabituellement haute de 26,6 % sur le marché automobile français.

Le mois écoulé a vu le marché VP des flottes bondir de 14,5 %, à 45 397 unités. Les marques nationales ont largement profité de cette croissance, Peugeot arrivant en tête du classement avec 11 765 unités (+6,7 %). Renault et Citroën ont complété le podium, respectivement avec 10 419 (+23,7 %) et 5 168 (+27,9 %) immatriculations au compteur. Signalons également les belles performances de Toyota (1 889, +73,5 %), BMW (1 711, +35,9 %), Audi (1 520, +39,6 %), DS (1 365, +139,9 %), Nissan (789, +38,9 %), Hyundai (464, +65,1 %) ou encore Tesla (381, +174,1 %) et Lexus (238, +100 %). A l’inverse, Opel (495, -37,7 %), Volkswagen (2 287, -3,9 %), Ford (1 112, -8,8 %) et Fiat (575, -37,1 %) ont été en difficulté.

L’électrique et l’hybride cartonnent

Tout ceci nous amène à parler des énergies alternatives. Les marques les plus dynamiques sont en effet celles qui ont au catalogue des modèles électriques et hybrides. Ces propositions se sont envolées en février, de 158 % pour l’électrique, à 2 108 unités, et de 136,6 % pour l’hybride, à 4 824 unités. Notons par exemple la percée de la nouvelle Peugeot 208 électrique avec 653 immatriculations, qui a croqué au passage la Renault Zoe pointée à 555 unités. Le Top 3 VE s’est en outre composé de la Tesla Model 3 avec 364 unités. En matière d’hybride, Toyota a mené les débats avec la Corolla (465) devant l’étonnant DS7 Crossback (394) et la Yaris (340).

Les énergies traditionnelles, qui avaient sérieusement marqué le pas en janvier, ont renoué avec la croissance de manière modérée. Le diesel a concerné 25 127 véhicules, un volume en hausse de 3,1 %, soit près du double de l’essence qui a terminé le mois à 13 310 unités (+7,4 %). En termes de part de marché, le diesel a conservé son rang de numéro 1 avec 55,3 % des immatriculations mais son avance a continué à fondre (part de marché de 61,5 % en février 2019) face à la montée en puissance des propositions alternatives. L’essence a capté 29,3 % du marché (31,2 % en février 2019) tandis que l’hybride s’est fixé 10,6 % (5,1 % en février 2019) et l’électrique à 4,6 % (2,1 % février 2019).

Au cumul des deux premiers mois de l’année 2020, le marché VP des flottes est donc à un niveau élevé, comme nous l’avons vu auparavant. Ce ne sont pas Peugeot, Renault et Citroën qui diront le contraire, les trois marques étant particulièrement performantes, respectivement avec 21 816 (+4,6 %), 17 884 (+12,1 %) et 9 005 unités (+12,6 %) cumulées. On relève également l’exceptionnel démarrage de Toyota avec 3 897 immatriculations (+67,7 %) qui talonne désormais Volkswagen (4 204, -18,2 %) en qualité de première marque importée dans les flottes. Au niveau des énergies, l’essence et le diesel payent leur mois de janvier raté en étant dans le rouge, respectivement de 2,8 et 4,7 %, à 23 006 et 44 668 unités. L’hydride bondit pour sa part de 111,5 % (8 847) et l’électrique de 141,9 % (3 890).

Les VUL redressent la barre

Du côté des utilitaires légers, le mois de février s’est soldé sur une hausse des immatriculations de 3,4 %, à 30 129 véhicules. Insuffisant pour compenser la baisse de janvier (-11,3 %). Au cumul 2020, les VUL sont donc en léger repli de 3,9 % (55 540). Les mouvements qui agitent le marché VP n’ont pas cours ici, le diesel captant l’écrasante majorité du business avec une part de marché de 92,3 %. Renault conserve la tête du classement avec 16 638 immatriculations (-11,6 %) devant Peugeot (12 324, +3,4 %) et Citroën (9 471, -2,2 %).