En France, Leasys se lance dans la location courte durée avec Aixia

Leasys vient d’annoncer l’acquisition du groupe Aixia. Grâce à cette opération, la filiale de FCA Bank consacrée à la mobilité, propose désormais deux offres de location courte durée en France.

FCA Bank prouve une nouvelle fois son avance dans le domaine de la mobilité. La captive du groupe italo-américain, via sa filiale Leasys France, spécialisée dans les offres de mobilité, a annoncé aujourd’hui avoir racheté Aixia, acteur de la location courte durée en France. Les deux groupes ont conclu un accord, pour la cession de 100 % des actions du Groupe Aixia à Leasys, qui sera finalisé d’ici à la fin du mois de mars 2020. Ce faisant, Leasys détient désormais deux marques, qui seront très bientôt rebrandées, Rent&Drop, pour la location courte durée en aller simple de véhicules utilitaires, et Rentiz, pour la location de courte durée de véhicules premium. Une partie des parcs loués est constituée de véhicules hybrides et électriques.

Ces deux offres à destination aussi bien des entreprises que des professionnels et des particuliers, incluent tous les aspects liés à la location courte durée tels que la réservation et le paiement en ligne. Jusqu’ici, Leasys était en mesure de proposer de la location courte et moyenne durée seulement en Italie.

Des Leasys Mobility Store bientôt en France

« La signature de cet accord renforce davantage notre leadership en matière de mobilité à 360 degrés en France et en Europe, a commenté Giacomo Carelli, directeur général de FCA Bank et président de Leasys. Le groupe Aixia représenté l’excellence en matière de location courte durée et nous permettra, à travers Leasys, de conforter sa place d’acteur global et intégrer de la mobilité - notamment hybride et électrique, grâce à une gamme de nouveaux produits hybrides et électrique à venir- en élargissant son parc et les services innovants pour les clients. »

Leasys prévoit un déploiement rapide de son offre de location courte durée, aujourd’hui existante en Italie et désormais en France. La filiale prévoit de l’étendre à au moins 5 marchés européens d’ici à 2021, avec un parc total de 450 000 véhicules contre environ 300 000 actuellement. Le déploiement de cette offre se fera par le biais d’un développement des Leasys Mobility Store, concept de points de vente, équipés de bornes de recharge, destinés à faire découvrir aux clients l’ensemble des offres de mobilité. 800 nouvelles boutiques verront le jour d’ici 2021, portant leur nombre de plus 300 déjà ouverts en Italie à 1 200 dans toute l’Europe.

Plusieurs formules innovantes à l’actif de Leasys

Ce rachat et le développement des Leasys Mobility Store montrent bien les ambitions de la captive dans le domaine de la mobilité. Captive qui s’est d’ailleurs illustrée en lançant plusieurs produits novateurs, principalement en Italie. A l’heure où plusieurs autres captives viennent tout juste de lancer des offres flexible de mobilité, dès 2017, Leasys commercialisait Be Free, solution flexible pour les particuliers. La captive a, plus récemment, été à l’initiative de la formule Car Cloud proposée à travers Amazon. Le paiement d’un loyer mensuel permet de changer de véhicules dans une même gamme. A titre d’exemple, échanger entre une 500, 500X et 500L devient possible avec un loyer à 199 euros. Cette formule offre une totale liberté puisque l’abonnement peut être interrompu n’importe quand, le véhicule peut être changé à la guise du client, dans différentes villes d’Italie, sans payer de nouveau la carte grise. Une transposition de cette formule en France est actuellement à l’étude.

Autre nouveau produit : le pay to use. La formule, baptisée Jeep Miles, est pour l’instant proposée uniquement en Italie. Son principe : être basée sur un abonnement fixe auquel s’ajoute un montant déterminé en fonction des kilomètres parcourus. Le concept serait en train d’être élaboré en France, toujours avec Jeep.