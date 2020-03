La plateforme CMF-EV arrivera en 2021 avec des produits des segments B et C.

La plateforme CMF-EV se révèle sous les traits du concept Renault Morphoz

Renault a présenté un concept-car électrique baptisé Morphoz capable de changer de longueur pour s'adapter aux besoins des conducteurs. Une spécificité qui en réalité permet de découvrir la future plateforme CMF-EV de l'Alliance.

Deux véhicules en un, le rêve de tous les designers automobiles. Un principe de flexibilité auquel s'est essayé Renault. Il en a résulté le concept Morphoz, qui aurait dû faire sa présentation au salon de Genève, annulé pour cause de Covid-19. Ce SUV électrique réussi le tour de force de proposer différentes configurations de longueurs, en fonction des besoins de l'automobiliste.

Dans l'idée, la version courte s'adapte à la ville, tandis que la version longue servira pour les destinations plus éloignées, notamment en améliorant son CX et en augmentant la taille du coffre. "Audacieux par sa modularité, innovant par son design, centré sur l’humain par sa capacité à faciliter le partage et les échanges, le concept Morphoz incarne parfaitement la nouvelle philosophie Livingtech du design Renault", a souligné Laurens Van den Acker, directeur du design industriel du groupe Renault.

Certes, quelques éléments stylistiques pourraient se retrouver sur les prochaines productions. Mais en réalité, Morphoz révèle autre chose du devenir de la gamme. Dans sa version longue, le concept propose en effet de dégager de l'espace pour ajouter une batterie supplémentaire et accroître l'autonomie de la voiture. Un moyen de démontrer la modularité de la plateforme CMF-EV qui fait son apparition.

Destinée aux futurs véhicules électrifiés à partir de 2021, cette nouvelle plateforme à fond plat, au plancher plus fin que celui de l'actuelle Zoe, renvoie les roues à ses quatre coins, libérant ainsi des possibilités inédites de design qui vont jouer en faveur de l'habitabilité et de la performance énergétique. "Nous équiperons 80 % des VE des gammes Renault, Nissan et Mitsubishi et réaliserons 20 à 30 % d'économie sur le coût des composants", confie Emmanuel Bouvier, le directeur commercial VE de Renault.

La carrière de la plateforme CMF-VE devrait débuter à Douai (59), où elle servira de base à des modèles des segments B et C. "Nous ne ferons pas de surenchères sur les capacités de la batterie, glisse le directeur commercial. Nous travaillerons davantage sur la rapidité de recharge".