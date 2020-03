GCA rachète les sites Toyota de Maréchal et BMW-Mini d'Emond en France

Quelques semaines après avoir repris les affaires Kia de Franck Hardonnière, le groupe GCA jette son dévolu sur les trois sites Toyota-Lexus du groupe Maréchal, mais aussi sur les sites français BMW-Mini de Philippe Emond.

GCA ne s’arrête plus. Son dirigeant, David Gaist, est fermement décidé à devenir un acteur incontournable dans les zones et les marques que son groupe distribue. Il vient d’en donner deux nouvelles preuves.

Déjà distributeur numéro 1 de Toyota en France avec plus de 14 826 Toyota et 929 Lexus écoulés en 2019, CGA renforce de nouveau son importante dans le réseau du japonais en reprenant les trois affaires du groupe Maréchal. Ces dernières sont situées en région parisienne, dans le Val d’Oise (95) plus précisément, à Eragny-sur-Oise, l’Isle-Adam et Eaubonne. « Ces acquisitions permettent de compléter la plaque Toyota en Ile-de-France et de maîtriser 35 % de la région », nous explique David Gaist.

Le distributeur possède, principalement en Pays de la Loire, Normandie et dans l’agglomération bordelaise, 30 concessions distribuant les marques du groupe Toyota. Son incursion en Ile-de-France avec le japonais est en revanche relativement récente. Le groupe a débuté sa conquête de la région avec le rachat, début 2019, de deux concessions, celles de Livry Auto Sport située en Seine-Saint-Denis (93) et de Garges-lès-Gonesse dans le Val d’Oise. S’en est suivi, quelques mois plus tard, la reprise de la concession de Drancy, détenue par Toyota Campos Automobile.

Un périmètre qui lui a permis d'immatriculer 1 584 Toyota et Lexus en 2019. Avec l’acquisition des trois concessions du groupe Maréchal et de leur potentiel de 1 500 ventes, GCA double donc son volume théorique en Ile-de-France et renforce par la même le poids du groupe Toyota dans son activité. En 2018, ce dernier avait représenté 431 millions d’euros sur un total de 567 millions. Soulignons que le groupe Maréchal réalisait un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros.

5 concessions BMW-Mini rachetée à Emond

Autre opération d’envergure pour le distributeur, le rachat des affaires françaises du groupe de Philippe Emond. Soit 5 sites supplémentaires à tomber dans son escarcelle : celui de Reims, de Chalon en Champagne (54), de Charleville-Mézières (08), de Soissons et enfin de Saint-Quentin (02). Une plaque destinée à écouler, en année pleine, environ 1 500 véhicules neufs BMW et 500 Mini pour un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros, selon le dirigeant. Grâce à ces acquisitions, le groupe CGA compte maintenant 9 affaires BMW-Mini. Ces 5 nouvelles concessions venant s’ajouter à celles de Granville, Cherbourg, Saint-Lô (50) et celle Meaux (77) reprise début 2018.

En 2019, GCA avait été à l’origine de la vente de 750 BMW et 289 Mini. Avec ces cinq nouvelles concessions, et avec les volumes escomptés, David Gaist fait son entrée dans le top 10 des plus importants distributeurs BMW et Mini en France. Pour rappel, en mai 2016, Philippe Emond avait déjà cédé au groupe suédois Billa ses deux concessions BMW-Mini de Belgique située à Arlon et Libramont.