En février 2020, les ventes VO s'envolent

Avec 496 232 transactions, le marché de l'occasion a progressé de 8,6 % en février 2020. Un excellent début de millésime puisqu'au cumul la croissance est déjà de 10,5 %.

La performance a été au rendez-vous. Selon les données statistiques de AAA Data, le marché de l'occasion a enregistré 496 232 transactions, soit 8,6 % de plus que l'an passé à la même période. Une volumétrie qui porte le total cumulé à 999 082 transactions, soit 10,5 % de mieux qu'en 2019.

A une exception près, celle d'Alfa Romeo (-3 %, à 2 910 unités), toutes les marques majeures ont enregistré une croissance. En termes de rythme de croissance, une fois n'est pas coutume, le trio composé de Dacia, Kia et Skoda se dégage du reste du peloton. Avec 12 428 changements de cartes grises au compteur, Dacia bondit de 22,4 %, par rapport au précédent exercice. Dans le même temps, Kia concerne 4 889 transactions (+24,1 %) quand Skoda totalise 3 524 unités, en gain de 26,6 %.

Renault progresse de 7,9 %, Volkswagen de 11 %

Au sommet du classement des ventes, les marques françaises n'affichent pas les mêmes cadences. Renault grimpe de 7,9 %, à 102 874 unités. Après deux mois, la marque au losange cumule 206 084 transactions (+9,3 %). Peugeot et Citroën ont respectivement pris 6,6 % et 7,3 % en février 2020. Les produits de la marque au lion se sont échangés 90 955 fois, tandis que ceux de la marque aux chevrons ont concerné 56 506 transactions. Là encore, au cumul des deux mois écoulés, les deux marques font jeu égal, progressant chacune de 8,6 % et 8,7 % %. Peugeot engrangeant déjà 183 573 VO, contre 113 788 changements de main pour Citroën.

Chez les généralistes importés, Volkswagen (+11,5 %) totalise 38 235 unités, quand Ford (+8,6 %) et Toyota (+9,1 %) ont respectivement enregistré 18 498 et 13 479 unités. Fiat a su profiter de la période en grimpant de 6,3 %, à 13 623 unités. Enfin, Opel a grappillé 4,4 %, à 16 035 VO alors que Nissan a fait un score pratiquement identique à l'an passé, à 12 665 VO (-0,1 %).