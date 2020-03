Peugeot conforte son avance sur le marché français en février 2020

Peugeot se place en tête du marché français en février 2020 avec 32 326 immatriculations et obtient une part de marché de 19,3%. Guillaume Couzy, directeur du commerce France confirme des carnets de commandes en forte croissance.

Avec une part de marché de 19,3 % sur le mois de février 2020, la marque Peugeot conforte son avance sur le territoire français. La marque a enregistré 32 326 immatriculations, en hausse de 1,7 %, alors que le marché global s'affiche en baisse de 2,7 % avec un total de 167 784 cartes grises selon les données fournies par AAA Data.

Au cumul des deux premiers mois de l'année, la marque obtient une part de marché de 20,4 %, stable par rapport à 2019 (+ 0,2 %). "C'est un résultat très encourageant, explique Guillaume Couzy, directeur du commerce France de Peugeot, d'autant que le marché est en retrait. Mais surtout, notre portefeuille de commandes reste très élevé, en hausse par rapport à l'année dernière, grâce à un effet très fort de nos derniers lancements que sont 208 et 2008. Ces deux modèles ont d'ailleurs un effet locomotive très intéressant."

Si la marque adresse 33,3 % de ses cartes grises à particulier (alors que la moyenne du marché atteint 38,6 %), les canaux de vente restent cependant sains puisque seules 10 % des immatriculations arrivent dans le segment des véhicules de démonstration. "Nous avons encore des modèles électriques à montrer aux clients, d'ailleurs je pense que les clients doivent absolument les essayer pour être convaincus et nous allons en proposer en tant que véhicules de courtoisie pour l'atelier", poursuit Guillaume Couzy.

Pour l'instant, aucun impact de fréquentation n'a été relevé, lié à l'épidémie de Covid-19, et la marque n'anticipe pas de modification à ce stade. Les journées portes-ouvertes de mi-mars 2020 seront bien organisées dans la profession et Peugeot va entamer un autre volet de sa communication avec des séries spéciales sur toute la gamme et une offre de LOA sans apport.

Pour l'exercice 2019, le réseau Peugeot devrait atteindre une rentabilité de 1 %. Une légère baisse que le directeur du commerce France explique par un fort mix de vente sur le canal BtoB qui nécessite des taux de remise plus élevés que pour la clientèle des particuliers.