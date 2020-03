Volkswagen AG va entrer au capital de Heycar

Le constructeur allemand va s'asseoir à la table des investisseurs de la plateforme Heycar. Le groupe Volkswagen rejoint ainsi sa captive et Daimler, entré au capital de la plateforme VO en 2018.

Heycar pourra bientôt compter sur un nouveau renfort de poids. Selon une information communiquée le 28 février 2020, le groupe Volkswagen doit faire son entrée au capital de Mobility Trader Holding GmbH, la maison mère de la plateforme de revente de véhicules d'occasion. Une prise de participation à laquelle a été encouragé le constructeur par sa filiale Volkswagen Financial Services, déjà partenaire de start-up.

"Nous sommes très heureux que notre société mère soit également convaincue par Heycar et investisse un montant important dans cette entreprise, s'est félicité Lars Henner Santelmann, le PDG de Volkswagen Financial Services AG. Jusqu'à présent, Heycar a rencontré le succès. Avec la nouvelle structure d'entreprise, nous créons les conditions pour le développement du modèle économique futur et la poursuite du développement international qui est prévue". Opéré par Mobility Trader GmbH, en Allemagne et, depuis août 2019, par Mobility Trader UK Ltd, en Grande Bretagne, Heycar aspire à s'installer sur d'autres territoires européens, dès 2020.

Pour un montant non dévoilé Volkswagen rejoint un autre constructeur impliqué dans l'aventure. En effet, depuis octobre 2018, Daimler accompagne la start-up allemande. A l'occasion d'une augmentation de capital, la firme de Stuttgart avait fait l'acquisition de 20 % des parts de Mobility Trader Holding GmbH. Rappelons que Heycar, lancée en octobre 2017 sous l'impulsion de la captive financière de Volkswagen, propose en moyenne 450 000 VO à la vente, en Allemagne et 160 000 au Royaume-Uni.