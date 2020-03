Audi prend du galon

La marque aux anneaux va prendre le lead de la R&D du groupe Volksagen mais aussi sur les développements de logiciels regroupés dans Car.Software. Par ailleurs, Audi va devenir une filiale à 100 % du géant allemand.

"Compte tenu de la forte dynamique de changement dans notre industrie, nous unissons nos forces au sein du groupe Volkswagen et nous nous positionnons pour rester compétitifs à l’avenir. Dans les mois à venir, la marque Audi, sous la direction de son nouveau PDG Markus Duesmann, prendra la tête de la recherche et du développement du groupe Volkswagen et en assumera rapidement le leadership technique" a indiqué Herbert Diess, le président du groupe.

Un repositionnement interne de la marque aux anneaux qui sera également visible dans les logiciels puisque Ingolstadt va devenir le "centre organisationnel" de Car.Software, l'entité du groupe qui a pour objectif de porter la part du développement de logiciels automobiles en interne à au moins 60 % d’ici à 2025.

Enfin, cette réorganisation va aussi être capitalistique puisque le groupe VW va reprendre l'intégralité du capital d'Audi. Certes, il en détient déjà 99,64 % et va donc racheter les 0,36 % manquants pour être seul maître à bord.