Les émissions de CO2 grimpent en Europe

Avec une moyenne de 121,8 g en 2019, les émissions de CO2 en Europe ont progressé pour la troisième année consécutive selon les chiffres de Jato.

Il n'y a plus que le CO2 qui compte. Tous les constructeurs mesurent leur niveau d'émissions afin d'échapper aux amendes en fin d'exercice. C'est devenu une obsession. Dans ce contexte, Jato a synthétisé tous les indicateurs au niveau européen. Pour le cabinet, l'année 2019 affiche, avec 121,8 g de moyenne, le plus haut niveau depuis 2014 (123,3 g). Après les baisses de 2015, 2016 et 2017, la chute des mécaniques diesel, notamment, a changé la trajectoire avec trois hausses consécutives depuis 2017.

Dans ce contexte, seuls 6 des 23 pays européens étudiés ont vu leur moyenne baisser. La palme revenant au Portugal (-22 g) puis viennent ensuite la Norvège (-12 g) et les Pays-Bas (-5,9 g). La France fait partie des bons élèves avec une chute de 0,9 g, à 111,1 g. Cela étant, selon AAA Data, le niveau d'émissions en France était de 112 g en 2019, stable par rapport à 2018. Même constat chez les constructeurs où seulement 4 marques ont diminué leurs émissions. Il s'agit de Toyota (-2,3 g), Citroën (-1,7 g), BMW (-1,3 g) et Opel (-1,1 g).

Sans surprise Jato pointe du doigt les SUV qui sont les plus gros émetteurs de CO2. Ces modèles affichent une moyenne de 131,5 g alors que les émissions des citadines du segment A se limitent à 107,7 g, celles du segment B à 109,2 g, celles des compactes à 115,3 g, celles des familiales à 117,9 g et enfin celles des grandes berlines culminent à 131 g. La moyenne de 95 g est encore très loin…