Waymo lève 2,25 milliards de dollars pour conquérir le monde

Waymo a trouvé des partenaires financiers extérieurs pour poursuivre ses développements. Magna International et AutoNation ont contribué à cette levée de fonds.

La voiture autonome de Waymo prend la route de l'internationalisation. Une grande ambition qui sera financée par la levée de fonds d'un montant de 2,25 milliards de dollars (2 milliards d'euros), fraîchement réalisée par la filiale d'Alphabet, maison mère de Google. Et pour la première fois de son histoire, cet argent est venu majoritairement de l'extérieur, en réaction à la politique de restriction adopté par le groupe californien.

Ainsi, prendront part à l'aventure des actionnaires au profil variés : Silver Lake, une société américaine de capital-investissement, Canada Pension Plan Investment Board, un fonds de pension canadien, et Mubadala Investment Company, une société étatique originaire des Émirats Arabes Unis. A plus petite échelle, deux acteurs de l'industrie automobile ont également participé : l'équipementier Magna International et le distributeur américian de véhicule AutoNation.

"Avec cette injection de capital et d'expertise, aux côtés d'Alphabet, nous allons renforcer notre investissement dans nos employés, notre technologie et nos opérations, afin de déployer Waymo Driver dans le monde", a déclaré John Krafcik, le patron de la filiale, dans un communiqué. Etrangement, aucun nom de constructeur automobile n'apparaît dans la liste. Pourtant, ils sont nombreux à avoir travaillé avec Waymo durant la phase préparatoire. On se souvient qu'en juin 2019, l'Alliance signait un contrat d'engagement avec la société californienne, tout comme FCA et Jaguar Land Rover ont fourni des véhicules.

De manière incontestée, Waymo reste la société la plus avancée dans la mise au point des fonctions de délégation de conduite de niveau 5. Sur les routes publiques de 25 villes américaines, la technologie Waymo Driver a cumulé plus de 32 millions de km, selon les données officielles de l'entreprise. D'ailleurs, près de Phoenix (Arizona), la filiale propose un service de robotaxis, baptisé Waymo One. Délivré en totale autonomie, le service n'implique la présence d'un humain, sur le siège conducteur, que pour prendre le contrôle en cas d'urgence.