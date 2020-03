Le mix énergétique des VO se stabilise

Les immatriculations de véhicules d'occasion, en février 2020, donnent à peu près la même répartition que le mois précédent, laissant penser que le marché a trouvé son équilibre. Et à ce jeu, le diesel domine toujours.

Le marché du véhicule d'occasion a-t-il trouvé un nouvel équilibre du mix énergétique ? Tout porte à le croire alors que les immatriculations du mois de février 2020 affichent la même répartition entre les différentes motorisations, qu'en janvier dernier, selon les données publiées par AAA Data. Une découpe de gâteau dont profitent en premier lieu les véhicules carburant au gazole, puisque cette motorisation totalise 58,7 % de parts de marché, à la fin du mois.

Au cours du mois de février, tandis que les volumes de VO prenaient 8,6 %, à 496 225 unités, les véhicules diesel ont augmenté de 3 % pour s'établir à 291 067 unités. Après deux mois et 585 044 remises en circulation, le segment gagne 5,7 % et concerne ainsi 58,6 % des transactions. En face, les VO essence totalisent 192 054 unités, en février (+17,1 %) et 387 438 au total (+17,9 %), ce qui amène leur pénétration à 38,7 % durant le mois et à 38,8 % au cumul de l'exercice.

En net progrès, les hybrides ont réalisé 8 217 unités, au cours du dernier mois, soit 33,3 % de plus que l'an passé. Une performance qui amène cette catégorie de véhicule à revendiquer 1,7 % des ventes, sur la période et depuis le début de l'année. En deux mois, les hybrides ont cumulé 16 645 changements de cartes grises, soit 29,6 % de mieux qu'en 2019.

Malgré de solides résultats, les catégories des électriques et des autres énergies ne décollent pas. Elles restent toutes deux marginales dans le paysage. Les VE ont gagné 27,6 % en février, à 1 758 unités, quand les autres énergies ont pris 13,2 %, à 3 129 unités. Leurs parts de marché respectives s'établissent alors à 0,4 % et 0,6 %, en février comme depuis le 1er janvier.