Les VO très récents continuent leur percée

Les véhicules d'occasion âgés de moins de six mois ont enregistré une progression de 35,4 %, en février 2020, portant leur pénétration à 6 % du volume total. Les produits les plus vieux ont aussi connu un essor, durant la période (+17 %).

Si le VN fait grise mine, les VO très récents sont au sommet de leur forme. Selon les données de AAA Data, le segment des produits âgés de moins de six mois a crû de 35,4 %, en février 2020, à 29 948 unités. Un bond qui octroie au segment une part de marché de 6 %, soit 1,2 point de plus que l'an passé à la même période. Au cumul des deux mois, cette catégorie de VO prend 26,2 %, à 61 606 unités. Elle représente alors 6,2 % des transactions, contre 5,4 % l'an passé au même point de passage.

Il ne faut pas s'y méprendre pour autant. La part des VO récents au sens large se contracte légèrement, en février et depuis le début de l'exercice 2020. En effet, les statistiques d'immatriculations font état de 28 480 reventes de VO de 6 à 12 mois (+ 2,4 %) et de 30 015 VO de 1 à 2 ans (-5,7 %), portant le total conjugué de ces trois segments à 17,8 % de pénétration contre 17,9 %, en 2019. Après deux mois, tous les VO de moins de 2 ans pèsent 32 % des changements de cartes grises, contre 33,2 %, l'an passé.

Les plus âgés grappillent des parts

En vérité, ce début d'exercice fait la démonstration d'une polarisation du marché. Les véhicules les plus âgés rencontrant un vif succès. AAA Data rapporte une croissance des ventes de 7,4 % des VO de 8 à 15 ans, à 149 364 unités, et de 17,4 % des VO de plus de 15 ans, à 99 582 unités. Ensemble, leur poids atteint donc 50,2 %, contre 49 %, en février 2019. Au regard des deux mois écoulés, les VO les plus âgés revendiquent 50,4 %, contre 49 %, l'an passé.

Entre ces deux extrémités, le "vrai VO" résiste, à la faveur d'un contexte favorable. Les produits de 2-4 ans ont connu une hausse de 9,9 %, en février, avec 70 100 transactions au compteur. Ceux de 4-5 ans ont fait mieux, en progressant de 11,5 %, à 29 393 unités. En revanche, les 5-8 ans accusent une perte de 3 %, à 59 350 remises en circulation. Lors du mois de février, ce cœur d'activité a ainsi revendiqué une pénétration de 32 %, soit 1,2 point en dessous de son score de l'an passé. Un rythme de déclin qui se lit aussi sur le cumul des mois. Il pèse 31,6 % du marché, contre 32,8 %, un an auparavant.

61,2 % de particulier à particulier

Sans surprise, les professionnels dominent le marché de la marchandise la plus récente. En février, plus de 64 % des ventes de VO jusqu'à 24 mois passaient par les mains des négociants. Une pénétration qui s'effrite légèrement sur les produits de 2 à 5 ans, dont les revendeurs génèrent 52,9 % des immatriculations. D'ailleurs, au cumul des mois, ils sont concurrencés par les particuliers qui réalisent 48,1 % des volumes, laissant de fait 51,9 % aux professionnels.

Dans les tranches d'âge supérieures, la bascule se fait. Les VO de 6-10 ans se négocient à 68,6 % de gré à gré (69 % au cumul des mois). Ceux de 11-15 ans ne sortent qu'à 25,3 % des points de vente. Enfin, les produits âgés de plus de 16 ans sont revendus par des particuliers dans 82,8 % des cas (83,1 % au cumul des mois). Mis bout à bout, il apparait que les particuliers ont traité 61,2 % des VO échangés en février 2020. Leur part de marché s'établit à 61,8 % depuis le début de l'année.