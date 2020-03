Le nouveau seuil de prime à la conversion à 144 g/km de CO2

Un décret fixerait bientôt le nouveau seuil de déclenchement de la prime à la conversion à 144 g/km de CO2. L'assiette d'application pourrait être également modifiée, à la faveur d'un élargissement de l'éligibilité.

L’attente devrait bientôt prendre fin concernant les nouvelles modalités de la prime à la conversion. Selon le CNPA, un décret, qui devrait être publié d’ici la fin du mois de mars 2020, devrait fixer le seuil de déclenchement de cette aide à 144 g/km de CO2 contre 116 g/km actuellement, en cohérence avec l’application au 1er mars de la grille du malus basée sur le cycle d’homologation WLTP.

Si les montants devaient rester identiques, selon les informations données par le CNPA, l’assiette pourrait en revanche évoluer favorablement en élargissant l'éligibilité. « Les représentants du gouvernement ont été surpris de l’essoufflement du dispositif ces derniers mois », affirme l’organisation professionnelle. Rien d’étonnant pourtant, alors que les conditions d’attribution ont été réduites dès le 1 août 2019 et avaient d’ailleurs fait bondir les professionnels. Cette volonté de rendre la prime plus accessible est d'ailleurs prouvée par le fait que le seuil de 144 g/km ait été choisi et non pas 138 g/km, qui correspond au premier malus de la nouvelle grille entrée en vigueur il y a quelques jours.

Reste une autre inconnue dans l'équation : le traitement par l’ANTS des dossiers émis entre le 1er mars et l’entrée en vigueur du décret officialisant la nouvelle prime. A l’heure actuelle, il n’est pas possible de savoir si les véhicules immatriculés entre ces deux dates sont éligibles à la prime à la conversion à partir de 116 ou de 144 g/km. A suivre.