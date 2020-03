Le groupe Chopard-Lallier en passe de reprendre Etoile 90

Le groupe d'Erik Chopard-Lallier pourrait faire main basse sur les cinq sites d'Etoile 90, le groupe de Jean-Claude Bernard. Ceux-ci distribuent Mercedes, Smart et Mitsubishi Fuso.

Des liens toujours plus étroits se tissent entre Erik Chopard-Lallier et Daimler. Selon une information de l'Autorité de la Concurrence, le groupe de Besançon attend le feu vert pour finaliser la reprise des affaires du groupe Etoile 90 de Jean-Claude Bernard, un partenaire des marques du constructeur allemand depuis près de 40 ans et président du groupement des concessionnaires depuis 2009.

Sont ainsi concernées les implantations de Besançon (25), Vesoul (70) et Chenôve près de Dijon (21) qui commercialisent les produits des gammes Mercedes VP/VU/VI et Smart, ainsi que celui de Denney près de Belfort (90), qui implique en plus les camions Mitsubishi Fuso. Contactés par nos soins, les deux principaux intéressés n'ont pas souhaité commenter ce dossier.

S'il reçoit l'aval des autorités, Erik Chopard-Lallier effectuera une belle prise. Outre le fait de prendre pied dans le département du Territoire de Belfort, il pourra asseoir encore un peu plus sa position dans le réseau Mercedes. En 2018, le groupe bouclait son année avec 3 900 VN et 3 155 VO de la marque à l'étoile. De quoi en faire l'un des plus importants distributeurs de Mercedes.

Rappelons que le groupe Chopard-Lallier était classé 11e du Top 100 des groupes de distribution du Journal de l'Automobile avec plus de 50 sites et plus de 25 000 ventes VN. Il affichait, à fin 2018, un CA consolidé de 979 millions d'euros. Durant l'année 2019, les développements n'ont pas cessé avec, notamment, la reprise des sites de PSA Retail Azur (Nice, Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer), de la concession Citroën de Gap (05) ou encore de trois sites du groupe Niox-Boscary. La barre du milliard a sans doute été allégrement franchie.