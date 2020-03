L'édition 2021 de l'IAA se déroulera à Munich et non plus à Francfort comme depuis 70 ans.

L'IAA 2021 se tiendra à Munich

Après 70 ans de présence à Francfort, le salon allemand de l'automobile se déroulera à Munich en 2021. La fédération allemande des constructeurs souhaite en faire une plateforme pour la mobilité.

La fédération allemande des constructeurs automobile (VDA) a tranché ! Ce sera Munich pour l'édition 2021 de l'IAA. "Munich doit devenir le lieu d'une IAA avec un concept fondamentalement nouveau", a expliqué la VDA dans un communiqué, précisant qu'un contrat doit être signé "dans les prochaines semaines" avec la ville.

"L'IAA va évoluer d'une plateforme pour l'automobile à une plateforme pour la mobilité" et soutenir la mue de la ville hôte en "Smart City" dotée de "systèmes de transport intelligents", a assuré la VDA. Au-delà des halls, le prochain salon aura lieu "dans les rues, dans la ville et sera donc proche des gens", selon la fédération qui estimait que Munich "présent(ait) les meilleurs atouts pour un redémarrage de l'IAA".

Outre la capitale bavaroise, Berlin et Hambourg étaient encore dans la course pour organiser ce rendez-vous du secteur roi de l'industrie allemande, mais qui a perdu en attractivité. Francfort avait été éliminé de la course fin janvier 2019 en même temps que Hanovre, Cologne et Stuttgart.

La métropole financière allemande au bord du Main a été "la ville de l'IAA pendant près de 70 ans". Mais l'édition 2019 a été marquée par l'absence de nombreux constructeurs internationaux, un net recul de la fréquentation du public, une grande manifestation hostile au salon et un blocus organisé par des activistes écologistes.

L'IAA n'est pas le seul salon à avoir perdu son statut de rendez-vous incontournable pour le gotha du secteur : de plus en plus de constructeurs tournent le dos aux évènements de Paris, Genève ou encore Detroit au profit de présentations en ligne, dans leurs locaux où d'une présence renforcée sur les salons technologiques comme le CES de Las Vegas ou le MWC de Barcelone.

D'autant plus qu'un stand coûte cher et devient difficile à justifier quand les constructeurs ont des besoins en investissements d'une ampleur inédite pour concevoir l'automobile électrique, connectée et autonome de demain. Les évènements prévus pour le salon de Genève, qui devait s'ouvrir aujourd'hui mais dont l'édition 2020 a été annulée en raison de l'épidémie de Covid-19, ont d'ailleurs rapidement été remplacés par des présentations en ligne et des conférences de presse téléphoniques des constructeurs. (avec AFP).