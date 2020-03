Le groupe Tressol-Chabrier souhaite racheter le groupe Capel

Vers le clap de fin pour le groupe familial Capel ? Au 1er avril 2020, le distributeur devrait officiellement faire partie du groupe Tressol-Chabrier. Ce dernier poserait ainsi ses jalons dans le Gard et ajouterait cinq marques à son portefeuille.

Après une dernière tentative de rachat avorté, celle du groupe Pigeon, le Tressol-Chabrier remet en marche la machine. Une note de l’Autorité de la concurrence nous apprend que l’opérateur souhaite jeter son dévolu sur le groupe familial Capel. Batîe en 1957 par Gérard Capel, l’entreprise, aujourd’hui dirigée par ses enfants Eric et Sabine, distribue dans les départements de l’Hérault (34) et du Gard (30) à travers 12 concessions, 9 marques que sont Mazda, Honda, Lexus, Seat, Skoda, Volvo, Maserati, Lexus et Subaru, auxquelles s’ajoute un centre Distinxtion à Montpellier ainsi qu’une carrosserie, également dans l’Hérault.

5 nouvelles marques au portefeuille

Pour Tressol-Chabrier, ce potentiel rachat, vraisemblablement validé le 1er avril 2020, serait l’occasion à la fois de poser ses jalons dans un nouveau département, celui du Gard (30), mais aussi d’ajouter cinq nouvelles marques à son portefeuille, Mazda, Lexus, Subaru, Lotus et Maserati. Reste à savoir si l’opérateur souhaite continuer de distribuer l’ensemble des marques reprises. Pour rappel, le groupe Tressol-Chabrier s’est placé à la 9e position de notre top 100 2019. Dirigé par Christine et Didier Chabrier, le groupe a écoulé en 2018, à travers ses 56 concessions, 27 000 véhicules neufs en 2018, 13 500 occasions, le tout, pour un chiffre d’affaires de 726 millions d’euros, grâce à une équipe de 1 350 collaborateurs.