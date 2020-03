Qui sont les "Anaïs" de Business Lead ?

La société de service de gestion des appels téléphoniques entrants lance une nouvelle organisation de la prestation délivrée aux concessionnaires. A la faveur d'un accord tout à fait singulier, Business Lead va proposer une solution inédite. Explications.

Les contre-temps n'ont en rien entamé la détermination de Yannick Fauchille et Bernard de Laforcade, les cofondateurs de Business Lead. En start-up digne de ce nom, les deux toulousains continuent d'enrichir les formules qu'ils proposent aux concessionnaires pour les aider à solutionner la problématique des appels entrants.

"Après six ans d'expérience dans le métier, nous observons que seuls 37 % des appels non répondus en concession entraînent l'enregistrement d'un message vocal, or, nous souhaitons permettre aux distributeurs d'exploiter 100 % de ces opportunités", rappelle Yannick Fauchille. Raison pour laquelle, il a repensé le parcours du prospect en quatre étapes qui, à l'instar d'un algorithme, fonctionne selon un arbre décisionnel pour ne rien manquer.

Si l'appelant ne laisse pas de message vocal, alors il reçoit un SMS l'invitant à expliquer son besoin. Un message dans lequel se trouve un lien vers le site de prise de rendez-vous de l'atelier, puisque la majeure partie des appels concerne ce motif. S'il n'effectue aucune action ou s'il manifeste une envie d'être recontacté, alors se met en branle une nouvelle organisation destinée à accroître la réactivité. Comment ? En employant un nouveau type de personnel non issu de l'automobile.

En effet, Business Lead vient de signer un accord-cadre avec une plateforme nationale de secrétaires médicales indépendantes. Sur les 2 000 affiliées qui traitent les prises de rendez-vous dans des cabinets, 300 ont été activées pour le compte de la start-up. "Nous ne voulons pas travailler avec des centres de contact traditionnels par souci de qualité, explique Yannick Fauchille. Ici, nous sommes en présence de personnes formées à l'écoute et à la prise de notes factuelles". Des secrétaires médicales qui n'ont aucun discours commercial automobile, mais un script et un accès à l'interface de Business Lead pour capter et partager les informations avec les distributeurs qu'elles représentent.

Relance en 2 minutes

"Elles se présentent toutes sous le prénom d'Anaïs, car il est apprécié, mémorisable et peu commun. Dès lors, le personnel en concession pourra facilement faire le lien et comprendre que le client a été recontacté par nos soins", précise son approche, le cofondateur de Business Lead. Alors qu'il fait la promesse de relancer un contact en 20 minutes, la phase d'amorce du service a révélé un délai moyen de deux minutes à peine. Et pour cause, Business Lead utilise son partenaire national comme une plateforme d'intermédiation et chacune des affiliées est libre d'accepter la mission postée.

Ce qui amène au modèle économique. Business Lead facture le package total 300 euros/mois. Avec les options, la note s'élève en général à 600 euros. Un tarif qui correspond à un atelier dont le volume d'activité avoisine les 20 entrées par jour, "soit environ 400 appels non répondus par mois", estime Yannick Fauchille sur la base de ses statistiques. Cet abonnement permet alors de rémunérer individuellement les "Anaïs" pour chaque contact géré. "On ne prend qu'une très faible commission au passage, nous voulons faire la démonstration de la faisabilité et les encourager à maintenir cette réactivité", défend le cofondateur de Business Lead. Un concessionnaire Renault essonnien a sauté sur l'occasion et un distributeur Citroën provençal devrait rapidement lui emboîter le pas. Le premier bialn chiffré tombera dans quelques semaines.