Dott, une logistique électrique

L’opérateur de trottinettes a basculé l’ensemble de sa flotte de logistique à l’électrique. Elle se compose de 10 Nissan e-NV200 et de 5 vélos à remorque électrique.

Prolongement logique de son activité, la location de trottinettes électriques, Dott vient de convertir sa flotte de logistique à l’électrique. L’opérateur a intégré dix exemplaires du Nissan e-NV200 à son parc automobile. Ils serviront à gérer la toute nouvelle flotte de trottinettes à batterie amovible déployée depuis le 10 février à Lyon et le 2 mars à Paris.

Cela signifie que les techniciens n’ont plus à rapatrier les trottinettes à l’entrepôt, en l’occurrence celui de Wissous (91) pour la flotte parisienne, mais seulement leur batterie. "Avec le déploiement de nos trottinettes à batterie amovible qui permet de limiter drastiquement les déplacements logistiques, et avec ces fourgons compacts Nissan et nos vélos-remorques K-ryole, nous allons réduire de moitié nos émissions de carbone en 2020", assure Nicolas Gorse, le directeur général Dott France.

Les Nissan e-NV200 fournis à Dott offrent une capacité de 4, 6 ou 8 m3, certains exemplaires nécessitant du volume pour récupérer les trottinettes endommagées. Leur autonomie monte à 300 kilomètres en cycle WLTP et leur recharge s’effectue avec de l’énergie renouvelable. Cette flotte est complétée par 5 vélos à remorque électrique K-ryole permettant entre autres de transporter les batteries dans l’hyper centre de Paris.