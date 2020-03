Le marché allemand toujours dans le dur

En février 2020, avec 239 943 unités, les immatriculations ont reculé de 10,8 % sur le premier marché d'Europe. Depuis le début de l'année, le repli atteint 9 % mais surtout les commandes sont en baisse de 19 %.

Après un mois de janvier 2020 déjà en repli de 7,3 %, le marché allemand continue de perdre du terrain avec 10,8 % d'abandonnés en février. Durant ce deuxième mois de l'année, il s'est immatriculé 239 943 véhicules.

Autre donnée qui n'augure rien de bon, les commandes de véhicules neufs en Allemagne ont elles reculé de 19 % sur un an, selon la fédération des constructeurs, la VDA. Elle estime d'ailleurs que le marché devrait reculer de 4 % sur l'exercice 2020. Pour l'heure, au cumul, le recul est de 9 %, avec 486 243 immatriculations.

Pour Peter Fuß, analyste chez EY, "il est très probable que nous assistions encore à une baisse à deux chiffres de pourcentage des nouvelles immatriculations au cours des prochains mois." L'analyste met notamment en avant la propagation du coronavirus. La situation pourrait néanmoins "se normaliser à nouveau au second semestre en cas de recul rapide de l'épidémie", ajoute-t-il.

Dans ce contexte, le leader du marché, VW, affiche -11,1 % (44 405 unités) et une part de marché de 18,5 % sur le mois et 19,2 % au cumul. Parmi ses principaux poursuivants, Mercedes, avec 23 577 immatriculations mensuelles, limite la casse avec -3,3 %. Audi complète le podium, mais la marque aux anneaux enregistre un mauvais mois avec -20,3 % (19 172 unités). Notons que les plus belles performances mensuelles sont enregistrées par Lexus (+71,2 % ; 262 unités), Volvo (+25,4 % ; 4 301) et Seat (+23,4 % ; 11 225).

Le bilan des groupes français outre-Rhin est mitigé avec Peugeot qui plonge de 22,3 % (4 339 unités), Citroën qui grignote des parts de marché avec seulement 3,6 % de baisse et afin DS qui progresse de 12,1 % sur le mois (222 unités) et de 40 % au cumul (588 unités). Pour Opel, ce mois de février n'est pas vraiment bon avec -20,6 % (14 031 unités).

Quant au groupe Renault, la marque au losange fait mieux que le marché avec 9 420 immatriculations, synonymes d'un repli de 2,2 %. Enfin, Dacia, comme en France, digère mal ce début d'année 2020 avec 36,6 % de perdus en février (3 708 unités) après les -42,3 % de janvier.