Vulog ouvre son "Labs" pour préparer le futur de la mobilité

L'entreprise française annonce la création de Vulog Labs, un département dédié à l'avenir de la mobilité. Il développera des outils et animera un programme d'innovation ouverte.

Chez Vulog, il y a les concrétisations sur le terrain et, désormais, il faudra aussi compter sur une entité dédiée au futur de la mobilité. La société dirigée par Grégory Ducongé vient d'annoncer la création de Vulog Labs. Ce laboratoire sera composé d'une équipe de data-scientists et d’ingénieurs qui travailleront en étroite collaboration avec des partenaires extérieurs.

Vulog Labs aura deux objectifs. D'une part, cette structure cherchera à élaborer des outils basés sur l'intelligence artificielle pour maximiser l’efficacité les opérations de gestion des flottes, optimiser les services de mobilités proposés et accélérer l’atteinte de la profitabilité pour les opérateurs. D'autre part, il va mettre sur pied des programmes d’innovation ouverte. Vulog Labs se chargera alors de pilotes et de déploiements de solutions innovantes pour faire de la mobilité de service (MaaS) une réalité.

La recharge intelligente (vehicle-to-grid), le stationnement intelligent, les véhicules partagés ou encore la simulation d’opérations de véhicules autonomes constitueront les principaux sujets de réflexion. "C’est dans l’ADN de Vulog d’anticiper les tendances futures du marché et de les transformer en réalité. Par cet investissement fort dans l’IA, nous souhaitons réunir les partenaires les plus innovants de l'écosystème ainsi que les meilleurs talents scientifiques pour travailler avec nous. Nous sommes heureux et fiers d’annoncer la création du Vulog Labs aujourd’hui et de fédérer les leaders du secteur autour de l’avènement de la mobilité du futur", a indiqué Gregory Ducongé.