Le groupe Citadelle pose ses jalons en Islande

Le groupe martiniquais a pris part à une augmentation de capital de Top Ehf, holding d’Askja, distributeur automobile Mercedes-Benz, Honda et Kia en Islande.

Citadelle, basé en Martinique, explore de nouveaux territoires. En effet, le groupe, présidé par Cyril Comte et dirigé par Jean-Marie Jeunehomme, a annoncé avoir participé à une augmentation de capital de Top Ehf, holding d’Askja, distributeur des marques Mercedes-Benz, Honda et Kia en Islande.

Trois marques que le groupe Citadelle, représentant Citroën, DS, Toyota, Lexus, Suzuki, Volkswagen, Audi, Seat, Hyundai, ne possédait pas encore dans son portefeuille. Suite à cette opération, l'opérateur s’est emparé de 12,38 % du capital de Top Ehf tandis que Cyril Comte a été nommé administrateur de la holding.

« Notre objectif et le leur est de partager nos expériences de distributeurs automobiles insulaires, -alors que nos marchés présentent des tailles semblables- et les accompagner dans l’électrification du marché qui touche déjà l’Islande de façon accélérée, nous explique Cyril Conte. Nous espérons un compagnonnage dans la longue durée pour soutenir le développement de cette entreprise aux côtés du directeur général Jon Trausti et de l’actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration, Hjörleifur Jakobsson. »

4 600 VN écoulés en 2019

Le groupe familial centenaire Comte-Serre est la holding du groupe Citadelle, spécialisée dans la distribution automobile dans les DROM. Le groupe est aujourd’hui présent dans les 5 DROM, ainsi que Saint-Martin. Il est aussi dans l'univers du pneumatique, via ses enseignes Pneus Cash installées sur tous ces territoires.

S’ajoute l’activité dans les pièces de rechange via son adhésion à AD pour la Martinique et piecesenstock.com pour la Martinique, Réunion et bientôt Guadeloupe, ainsi que l’activité de location courte durée via Carmen en Martinique et Hertz à Mayotte.

Enfin, Citadelle est également présent dans la location longue durée à travers Citadelle Lease en Martinique et Guyane et Hamaha Rent à Mayotte. En 2019, le groupe Comte-Serres a écoulé 4600 VN entre Martinique (CCIE et SODIVA), Guyane (Sud Motors) et Mayotte (MMCD).