Bornes de recharge : PSA multiplie les partenariats

Engagé dans un processus d’électrification à grande échelle de ses produits, le groupe complète son dispositif avec des solutions de recharge. Des partenariats ont été noués avec des spécialistes dans chaque pays européen.

Les produits électrifiés arrivent en masse au sein du groupe PSA. Peugeot e-208, e-2008, 508 Hybrid et 3008 Hybrid, DS3 Crossback E-Tense et DS7 Crossback E-Tense, Opel Corsa-e et Grandland X Hybrid, Citroën C5 Aircross Hybrid… la liste des modèles électriques et hybrides rechargeables ne cesse de s’allonger au fil des mois. Cette transition énergétique nécessite un accompagnement spécifique des clients, notamment sur la question délicate de la recharge.

Le groupe a évidemment identifié le sujet, en témoignent les nombreux partenariats à l’échelle européenne avec des spécialistes de l’installation de stations de recharge. En l’occurrence, PSA a choisi un prestataire par pays pouvant intervenir pour le compte de toutes ses marques, pour l’ensemble de ses clients, professionnels et particuliers, et quel que soit le type d’installation (logements individuels et habitats collectifs).

"L’une des grandes priorités du groupe PSA est d’offrir une expérience fluide à tous nos clients B2B et B2C qui s’intéressent aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables", déclare Alexandre Guignard, le directeur de la Business Unit Low Emission Vehicles. Les solutions de charge, proposées directement par les concessionnaires, peuvent faire l’objet d’un audit en ligne afin de confirmer la faisabilité de l’installation. Un centre d’appel et un service après-vente dédiés accompagnent le dispositif.

En France, le partenaire retenu par PSA est ZEBorne. L’offre inclut les services d’accès au réseau fournis par le distributeur français Enedis. ZEBorne intervient également en Belgique et au Luxembourg. Les autres prestataires retenus en Europe se nomment EVBox, Delta Electronics, Enel X, Pod Point ou encore Juice Technology.