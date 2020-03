Le marché russe rechute en février 2020

Avec des immatriculations en retrait de 2,2 % en février 2020, le marché russe n'a pas confirmé l'embellie du janvier. L'Alliance, avec une part de marché de 39,5 %, reste l'incontestable leader.

Après un mois de janvier 2020 surprise, avec une croissance de 1,8 %, le marché russe retombe dans ses travers avec des immatriculations en baisse de 2,2 % en février. Il s'est ainsi immatriculé 119 073 VP et VUL durant le mois. Au cumul, le marché reste relativement stable avec -0,5 % et 218 442 immatriculations.

Dans un communiqué publié jeudi 5 mars 2020, le directeur du comité automobile de l'AEB, Joerg Schreiber, a néanmoins noté que "la vue d'ensemble du marché n'est pas exhaustive", étant donné "qu'un certain nombre de marques ont cessé de publier leurs données de vente sur une base mensuelle". Plus largement, l'association s'attend à un exercice 2020 délicat avec une baisse envisagée de 2,3 %.

Sur le seul mois de février, Lada reste l'incontestable leader du marché malgré 7,4 % de perdus, avec 25 007 unités. Les deux coréens, Kia et Hyundai, complètent le podium avec, respectivement, -3,5 % et +0,8 % sur le mois. La marque Renault reste la quatrième force et, surtout, enregistre une croissance de 19,1 % en février. L'Alliance demeure le pilier de ce marché avec une part de marché de 39,5 % en février (+0,6 point) mais aussi au cumul (+0,7 point).

L'autre groupe français, PSA, reste en revanche dans les profondeurs du classement avec 603 ventes (+22,3 %) sur le mois et 1 039 (+19,3 %) depuis le début de l'année 2020. Le retour annoncé d'Opel en Russie se matérialise, pour l'heure, par 9 immatriculations dont 7 en février. La part de marché de PSA est de 0,5 %.

Au chapitre produits, une fois encore pas de surprise avec les modèles Lada qui dominent le classement mensuel et cumulé. Les Granta et Vesta restent des modèles phares du marché russe.