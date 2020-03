Les clients Toyota et Lexus ayant financé leur véhicule avec Start Confort de Toyota Financial Services pour accéder à la plateforme Start Connect.

John Paul accouche d'une plateforme connectée pour Toyota

Toyota Financial Services et le spécialiste des services de conciergerie sont parvenus à coéditer une plateforme digitale à destination des clients. Par l'entremise de John Paul, nombreux seront les partenaires à intégrer Start Connect.

Il aura fallu tout juste plus d'un an entre l'annonce du projet et la livraison en version définitive de Start Connect. Toyota Financial Services et John Paul sont parvenus à coopérer pour développer cette plateforme digitale, à mettre en les mains des clients de la captive financière ayant souscrit à l'offre Start Confort. Une concrétisation destinée à améliorer l'expérience de mobilité des conducteurs de Toyota et Lexus.

"Nous sommes très fiers du lancement de l’application Start Connect qui vient faciliter le quotidien des automobilistes Toyota et Lexus. Ce service innovant, unique sur le marché, répond au besoin grandissant de mobilité et transforme le parcours des automobilistes en une réelle expérience de marque", s'est félicité Olivier Larigaldie, CEO du groupe John Paul, le spécialiste de la conciergerie qui était à la baguette.

Disponible sous forme d'application, Start Connect conjugue un assistant digital et le concierge traditionnel de John Paul. Ainsi, le service ouvre la porte à un écosystème de divers partenaires sélectionnés, dont Tank You, la start-up qui propose la livraison de carburant directement dans le véhicule. Les clients Toyota et Lexus pourront également faire appel à un jockey pour amener leur véhicule à l'atelier. Des enseignes liées aux loisirs ou du voyage contribuent aussi à la richesse fonctionnelle.

"La mission de TFS, société captive du groupe Toyota, est de permettre à un maximum de clients de rouler en Toyota et Lexus. Il y a quelques années, les sociétés de crédit sont devenues des sociétés de services financiers en développant des solutions locatives, d’assurances et de contrats d’entretien. Aujourd’hui, TFS doit fournir des services de mobilité à ses clients, place David Schotkosky, le pdg de Toyota Financial Services. Notre offre doit répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus ouverte au digital et demandeuse de solutions flexibles pour se déplacer".

On se souvient que John Paul est un partenaire de longue date du constructeur japonais, en Europe. Ils ont initié leur relation au lancement commercial de Lexus en Europe. Pour se démarquer de la concurrence, sur le segment premium, la marque avait cré" un service dédié à ses clients, similaire à celui proposé avec les cartes bancaires les plus haut de gamme. Start Connect est une nouvelle preuve de la bonne intelligence de la coopération entre les deux partenaires.