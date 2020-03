L’association Wave organisait, le jeudi 5 mars 2020, les premiers Trophées de la mixité dans l’automobile et la mobilité.

La mixité dans l'automobile récompensée par Wave

L’association Wave organisait, le jeudi 5 mars 2020, les premiers Trophées de la mixité dans l’automobile et la mobilité. Quatre prix étaient remis : les trophées de l’index égalité salariale femmes-hommes, de la mixité-féminisation globale en France, de la progression de la mixité en France ainsi qu‘un trophée "coup de cœur" en partenariat avec le CNPA.

Ces prix se basent sur 5 critères : la présence d’une directrice générale ou d’une présidente du directoire (ou la présence de 25 % de femmes dans les comités de direction), la mixité du comité exécutif, la mixité du top 100 des managers, le rapport de femmes-cadres sur effectif global et enfin le ratio cadres-femmes sur le top 100.

Ces critères étaient analysés par la société Ethics & boards, une dataplace dédiée à la gouvernance d’entreprise. Renault et Michelin ont remporté exæquo le trophée index égalité salariale. Le prix de la féminisation globale en France a été décerné à Caroline Parot, présidente du directoire du groupe Europcar Mobility tandis que celui de la plus grande progression en France a été remis à Félicie Burelle, directrice générale déléguée de Plastic Omnium.

Le trophée Coup de cœur est revenu à Camille Mounier, responsable Génie civil cgez Goodyear France pour la création d’un réseau interne en France pour les femmes.

La féminisation des instances dirigeantes est en route

Alors que l’index du ministère du Travail sur l’égalité hommes-femmes vient d’être publié, le secteur de l’automobile trace son chemin sur la voie de la mixité. Selon Ethics & Boards, 28,5 % de femmes ont intégré les conseils d’administration de 44 entreprises automobiles dans le monde. Un pourcentage qui a progressé de 8,5 points en quatre ans, depuis 2015.

En revanche, les femmes sont beaucoup moins présentes dans les comités exécutifs (comex) et les comités de direction (codir). Toujours sur la base de ces 44 entreprises automobiles étudiées, Ethics & Boards a recensé 13 % de femmes à ce niveau de management de direction, en hausse de 3,2 points par rapport à 2015. Par grande région géographique, l’avancée de la mixité est plus forte en Europe que dans le reste du monde. En Amérique du Nord, seules 10,6 % des sociétés intègrent des femmes dans les comex et les codir tandis qu’en Asie, cette part tombe à 4,4 %.

En zoomant sur les 28 entreprises automobiles européennes, la France se situe au premier rang en matière de mixité des conseils avec un taux de 41,9 % contre une moyenne de 33,6 %. Côté comex et codir, le pourcentage tombe à 17 % contre une moyenne européenne de 16,3%. Et 7 sociétés européennes n’ont encore aucune femme dans ces comités.

Une campagne de recrutement dédiée aux femmes

« Des femmes ont fait école dans l’automobile », a avancé Luc Chatel, président de la PFA qui accueillait la remise des prix. « Nous pouvons citer Clotilde Delbos, directrice générale adjointe chez Renault, Linda Jakson ex-directrice Citroën qui s’occupe des axes stratégiques pour PSA, Béatrice Foucher qui pilote désormais la marque DS mais aussi et bien sûr Félicie Burelle chez Plastic Omnium. Nous avons décidé de la mixité dans l’automobile une priorité et d’ailleurs dans les jours qui viennent nous allons lancer la première campagne pour les femmes dans les métiers de l’automobile dans les prochains jours.»