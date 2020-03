Un centre de formation virtuel pour les entreprises individuelles

Alors qu'ils représentent désormais plus de 70 % des nouvelles créations de sociétés, les auto-entrepreneurs manquent de soutien. Pour les aider tout en s'adaptant à leurs contraintes, la Buildery Academy leur offre un espace de formation en ligne complet.

L'expansion des entreprises individuelles est un véritable phénomène de société. Alors qu'on dénombre en France de 4,5 millions de sociétés en activité, les créations sous forme classique ont augmenté de 20 % entre 2018 et 2019 alors que celles en micro-entreprise ont progressé de 28 % sur la même période. Aujourd'hui, on estime ainsi que les "solo-entrepreneur(e)s" représentent plus de sept créations d'entreprises sur dix.

Finançable grâce aux CPF

Une fois lancées, ces petites structures sont rapidement confrontées à des défis majeurs. Il leur faut tout à la fois se développer, prospérer, s'organiser tout en appréhendant les mouvements technologiques, économiques et sociétaux qui animent notre monde. Or, pour un jeune dirigeant devant gérer à la fois les finances, l’administratif, la relation avec les clients, la communication, le branding ou le marketing, prendre du recul sur la situation et prendre le temps de se former est un vrai challenge que peu réussissent à relever.

C'est précisément pour les aider tout en s'adaptant à leurs multiples contraintes qu'a vu le jour la Buildery Academy. Ce centre de formation agréé (donc finançable par les Comptes personnels de formation) en e-learning a été spécialement imaginé pour les entrepreneurs individuels. Trois "rentrées digitales" sont organisées cette année en janvier, avril et octobre. Chaque module proposé comprend dix semaines d'apprentissage par formation alors que chaque session est composée de cours accessibles semaine après semaine et consultable à la guise de l'élève.

"La garantie d’être en phase avec la réalité du marché"

Les modules en question tournent autour de la gestion du temps et de l'énergie, de l'amélioration du business model, de l'image de marque ou encore de la présence web. Basée sur les outils numériques, cette solution, à la fois flexible et mobile, est adaptée aux solo-entrepreneurs en recherche de souplesse, de personnalisation et de liberté pour pouvoir se former tout en continuant à développer leur activité.

"Le e-learning est le moyen d’apprentissage le plus agile et le plus tourné vers l’avenir, note Cyrielle Sixt, fondatrice de la société. Parce que notre environnement évolue en permanence, le contenu des cours doit aussi pouvoir évoluer en permanence. Les entrepreneurs ont ainsi la garantie d’être en phase avec la réalité du marché et même d’avoir toujours une longueur d’avance. The Buildery Academy ne perd pas de temps et n’en fait pas perdre !".