Le baromètre de l'emploi, par Indeed

Évolution des recherches et des offres d'emplois, métiers les plus demandés et les plus proposés, analyses par région, Indeed nous livre les grandes tendances du marché de l'emploi automobile pour le mois de février.

Spécialiste du recrutement sur Internet, Indeed analyse toutes les grandes tendances du marché de l'emploi au travers de son institut de recherche (Hiring Lab). Après avoir atteint un niveau particulièrement élevé fin 2019, le nombre de recherches comptabilisées par la plateforme s'est tassé depuis le 1er janvier 2020. Le mois dernier, les requêtes comprenant au moins un terme lié au secteur de l'automobile représentaient 0,76 % des recherches totales (stable sur un mois). Une tendance qui demeure toutefois très élevée, avec le deuxième meilleur résultat en trois ans.

Au niveau géographique, c'est toujours en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur que l'on dénombre le plus de recherches. La part de l'automobile s'est toutefois rétractée sur un mois à hauteur de 0,83 % et l'écart avec le deuxième s'est resserré, le résultat des Hauts-de-France s'élevant à 0,81 %. Beaucoup plus loin, la Bretagne complète le podium (0,74 %). En février 2020, les régions Grand-Est et Nouvelle Aquitaine se sont par ailleurs illustrées avec des gains respectifs de 0,04 % et 0,05 % pour un total de 0,73 % et 0,68 %.

Toujours plus d'offres

Au niveau des offres, à présent, la croissance observée en janvier s'est confirmée le mois dernier. A cette occasion, le nombre d’annonces parues sur Indeed comprenant au moins un terme lié à l’automobile s'élevait à 2,30 %, soit un gain de 0,05 % sur un mois. Les offres atteignent ainsi leur plus haut niveau depuis la création du baromètre d'Indeed. Les métiers de mécanicien et carrossier sont les plus proposés.

Sur le plan géographique, la Bourgogne-Franche-Comté continue de dominer les débats. C'est là que les opportunités de carrière sont les plus nombreuses avec 3,31 % des annonces liées au secteur auto. La Normandie (3,14 %) et les Hauts-de-France (3,00 %) suivent. En parallèle, la situation s'est sensiblement améliorée dans le Grand-Est (2,93 %, +0,19) et en Occitanie (2,50 %, +0,11) alors qu'elle s'est vertigineusement dégradée dans les Dom-Tom (1,87 %, -0,21).