Succès pour la 5e Semaine des services de l'automobile et de la mobilité

Organisé du 1er au 8 février 2020, cet évènement a, une nouvelle fois, tenu ses promesses. Cette 5e SSAM a permis de mobiliser 330 organismes de formation et entreprises alors que 560 manifestations se sont tenues partout en France.

Les années passent et le succès de la Semaine des services de l'automobile et de la mobilité (SSAM) ne se dément pas. Bien au contraire : il se confirme et s'amplifie.

Etape désormais incontournable dans la promotion des métiers de la branche, la 5e édition de cet évènement (1er au 8 février 2020) a rassemblé 330 organismes de formation (CFA et lycées professionnels) et entreprises qui se sont mobilisés pour organiser 560 manifestations sur tout le territoire.

Succès médiatique

Journées portes ouvertes avec pratique des gestes métiers, ateliers d’immersion « vis ma vie d’apprenti », visites d’entreprises et de concessions, job dating… les initiatives étaient nombreuses et variées.

L'Association nationale pour la formation automobile (Anfa), au cœur du dispositif, se félicite en outre d'une autre réussite. Celle-ci juge ainsi que la dernière SSAM a franchi un cap sur le plan médiatique. "Cette 5e édition a bénéficié d’une visibilité inédite grâce à un vaste plan média multicanal. La campagne « La passion a de l’avenir » s’est déployée à la télé en replay, au cinéma et à la radio.", indique l'organisation.