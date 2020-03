Renault Trucks organise une journée de formation interne innovante

Le fabricant de poids lourds initie le 13 mars 2020 une journée 100 % learning, selon ses propres termes, au cours de laquelle ses collaborateurs seront à l'initiative des sessions de formation proposées.

Organiser une évènement dédié à la formation, de surcroit en interne, cela n'a rien de très original. En revanche, laisser les collaborateurs prendre la main sur ce type d'initiative est, pour le coup, beaucoup plus novateur. Le 13 mars 2020, les équipes de Renault Trucks seront sur le pont pour une journée 100 % learning conçue autour de l'apprentissage entre salariés. Des ateliers, des stands et des conférences, animés par les équipes, seront proposés.

De 10h à 16h, chaque salarié aura la possibilité d’assister à des sessions de 30 minutes préparées par d’autres salariés. Et ce, sur des thématiques connexes aux nombreux métiers présents au sein du siège du constructeur ou reposant sur de bonnes pratiques professionnelles quotidiennes. Comme le souligne Renault Trucks, cet évènement doit favoriser le partage de connaissances et les synergies tout en permettant à chacun d'apprendre les uns des autres.

La règle du 70/20/10

Une démarche que l'entreprise a formalisé autour de la règle du "70/20/10". "Quand 70 % des salariés apprennent par leur expérience dans leur travail quotidien et 20 % par l’interaction et la collaboration avec leurs pairs, seuls 10 % d’entre eux apprennent par la formation traditionnelle." Leadership et authenticité, piloter un centre de profit, stratégie d’entreprise, véhicule d’occasion, innovation, réseaux sociaux, premiers secours sont autant de thèmes qui seront abordés.

L'autre objectif de cette journée est de permettre aux salariés de Renault Trucks d’élargir leur réseau. Certains tiendront des stands comme leWomen inclusion network (Win), le réseau multiculturel, le réseau LGBT, l’équipe santé et sécurité au travail, le réseau de coaches et de facilitateurs interne. Enfin, la Volvo Group University tiendra un stand pour présenter l’offre de formation disponible.