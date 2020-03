Carglass répare, remplace… et recrute !

Techniciens vitrage, chefs d'équipe, responsables d'agence ou responsables de secteur, les opportunités de carrière ne manquent au sein de l'enseigne Carglass. Celle-ci espère recruter 500 nouveaux collaborateurs en 2020.

Comptant parmi les enseignes les mieux identifiées et les plus dynamiques de l'Hexagone, Carglass confirme sa croissance avec un plan de recrutement 2020 très ambitieux. Alors que le réseau spécialisé dans le remplacement et la réparation de vitrage rassemble près de 3 000 collaborateurs, 450 centres et 500 ateliers mobiles en France, celui-ci entend développer ses équipes avec 500 nouveaux salariés.

Des postes de techniciens vitrage, chefs d’équipe, responsables d’agence ou encore responsables de région sont disponibles sur tout le territoire. Sur ces 500 opportunités, plus de 70 % sont à pourvoir en contrat à durée indéterminée (CDI). Comme le précise l'enseigne, "les candidats recherchés ne doivent pas nécessairement avoir de diplôme spécifique mais avant tout posséder une forte culture du service client, compétence que l’on peut retrouver dans d’autres métiers tels que la restauration ou la vente".

Formation interne reconnue

Aucun bagage minimum n'est d'autant moins requis qu'il n'existe aucune formation diplômante pour le métier de technicien vitrage. C'est précisément pour palier ce manque que Carglass a construit, depuis maintenant de nombreuses années, son propre parcours de formation. Chaque collaborateur, dès son arrivée dans l’entreprise, suit une formation spécifique de quatre semaines minimum lui permettant d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de sa fonction.

Cette initiative permet à la filiale du groupe Belron d'être aujourd’hui le seul organisme de formation à pouvoir décerner le certificat de qualification professionnelle (CQP) d’opérateur vitrage depuis sa mise en place en 2014. Un cursus reconnu par toute la profession et que doivent avoir ou obtenir tous les techniciens embauchés chez Carglass.