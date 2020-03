Oxylio ouvre son capital à ses collaborateurs

Initiative pour le moins novatrice du distributeur qui a proposé fin 2019 à ses collaborateurs d'entrer dans son tour de table. Une démarche à laquelle ont répondu favorablement un quart des équipes, désormais détenteur de 8,5 % du capital.

Depuis son lancement en 2004, Oxylio a pris l'habitude de casser les codes de la vente automobile. Le groupe qui se définit comme "le concessionnaire auto du web" a construit sa réputation sur ce créneau du web-to-store, capable de capter cette nouvelle clientèle très connectée pour lui offrir service et conseil en point de vente. En quinze ans, l'idée a fait son chemin et Oxylio n'a aujourd'hui plus rien d'une jeune pousse.

En 2019, la société a écoulé près de 10 000 véhicules neufs et d'occasion récents sur ses neuf sites (un dixième est attendu en Savoie d'ici l'été). De quoi lui permettre de générer un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros avec une équipe de 150 collaborateurs. Le volet RH revêt d'ailleurs une importance majeure dans la croissance d'Oxylio qui ne comptait, il y a encore deux ans et demi, qu'une quinzaine de salariés. Aujourd'hui, tout est fait pour structurer les ressources humaines tout autant que le groupe.

Intéressement, formation, plan de mobilité…

Issues pour la plupart du commerce hors auto, les recrues profitent chez Oxylio d'un environnement favorable. "On veut traiter nos collaborateurs aussi bien que nos clients", résume Aude Mouly, responsable du marketing et de la communication. Avantages en tout genre, plan d'intéressement, initiatives en faveur du bien-être en entreprise, formation (plus de 2 000 heures dispensées l'an dernier à 77 % des équipes), système de rémunération différenciant (fixes plus élevés qu'ailleurs, objectifs de mission plus raisonnables…) vont dans ce sens.

Plus récemment, eu égard au développement national de la société désormais implantée à Montpellier, Nivolas-Vermelle, Nîmes, Saint-André-de-Sangonis, Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nantes et Valence, un plan de mobilité a été mis en place. Celui-ci encourage la mobilité des collaborateurs dans l'Hexagone et les aide en ce sens avec la prise en charge du déménagement, un accompagnement dans l'obtention d'un logement ou encore une garantie au maintien de salaire. En 2019, 15 collaborateurs en ont profité, dont 11 dans le cadre d'une promotion interne.

L'initiative sera renouvelée chaque année

Mais l'initiative la plus originale est tout autre. En fin d'année dernière, le président-fondateur, Cyril Singer, a souhaité ouvrir le capital de l'entreprise à ses équipes. Une façon vertueuse de se développer en encourageant chaque salarié à s'investir encore plus. Ouverte à tous, cadres et non cadres, cette démarche a reçu un écho positif puisqu'un quart des collaborateurs ont souhaité intégrer le tour de table.

Ces derniers sont désormais détenteurs de 8,5 % du capital d'Oxylio alors qu'une société, Oxy Invest, a été créée et un membre de l'effectif a été désigné pour les représenter. L'initiative sera désormais renouvelée à chaque fin d'exercice pour permettre aux nouveaux arrivants d'imiter leurs collègues.