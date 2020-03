Chaque jour, les salariés réaliseront en relai 2 km de natation, 120 km de VTT et 10 km de courses à pied.

Wyz fédère ses équipes autour d'un nouveau challenge

Relier Francfort à Paris en réalisant sept triathlons en relais en sept jours, tel est le défi proposé cette année par la société à sa cinquantaine de collaborateurs. Entraînement et suivi médical seront proposés jusqu'à la tenue de ce rendez-vous, en septembre 2020.

Spécialiste de la distribution de pneumatiques auprès de tous les professionnels du secteur automobile, Wyz Group a bouclé en 2019 une nouvelle année positive avec une croissance de près de 20 % et un chiffre d'affaires évalué à 43,2 millions d'euros. Une réussite que la société doit à son savoir-faire, à ses outils, à sa spécificité quasi unique sur le marché, mais aussi à ses équipes que Pierre Guirard, président et cofondateur, met sans cesse en exergue.

Un final en apothéose à Paris

Sportif accompli, le dirigeant accorde une grande importance au bien-être de ses salariés. Une philosophie riche en vertus puisqu'elle a un impact direct sur la motivation de la cinquantaine de collaborateurs, sur leur performance mais aussi sur l'attractivité de Wyz. Depuis 2018, la démarche a pris une tournure inédite avec la réalisation chaque année de défis sportifs tous plus ambitieux les uns que les autres.

Il y a deux ans, les "Wyzers", comme ils se surnomment, s'étaient jetés à l'eau pour relier Quiberon à Belle-Ile à la nage (14 km !). L'an dernier, ils étaient partis de Compiègne pour aller à Nice au travers d'un périple à vélo de 1 300 km effectués en 14 étapes. En 2020, un nouveau challenge de taille les attend : du 13 au 19 septembre, pour marquer l'internationalisation de la société, ils relieront Francfort à Paris en passant par les Pays-Bas et la Belgique.

Près de deux-tiers des salariés y participera

Sept jours, sept étapes et sept triathlons en relai avec au programme 2 km de natation, 120 km de VTT et 10 km de courses à pied. Le final prendra des allures d'apothéose puisqu'un Ironman, la plus distance extrême du triathlon (3,8 km de natation, 180 km de vélo puis 42,195 km de running, soit l'équivalent d'un marathon), sera proposé à ses courageux sportifs qui trouveront peut-être dans le cadre parisien l'énergie nécessaire pour relever cet défi ultime.

Pour préparer au mieux ce challenge, Wyz organisera tout au long des prochains mois des entrainements réguliers alors qu'un suivi médical sera proposé (un certificat médical est quant à lui requis) à chaque participant. Preuve de l'intérêt de cette démarche, le taux de participation progresse d'année et d'année et devrait atteindre ce coup-ci au moins 60 %.