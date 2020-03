Ferréol Mayoly (à g.), directeur général d'Arval France, et Yannick Duport (à d.), directeur mobilité électrique du groupe EDF.

EDF se lance dans la LLD de véhicules électriques avec Arval

Izi, la plateforme de services dans l’habitat d’EDF, a noué un partenariat avec Arval pour proposer à ses clients des véhicules électriques en location longue durée. L’énergéticien complète le dispositif avec une solution de recharge.

Des alliances inattendues naissent à mesure que l’électromobilité s’installe dans le paysage automobile. La dernière en date est le partenariat noué entre le groupe EDF et Arval, portant sur la mise à disposition d’une offre de location longue durée de véhicules électriques et hybrides rechargeables par la filiale de BNP Paribas à Izi, la plateforme de services dans l'habitat d'EDF.

L’idée est que la filiale d’EDF propose sur son site web une gamme complète de véhicules (Mini Cooper SE, Nissan Leaf, Kia e-Niro, Tesla Model 3…) en LLD, aussi bien à destination des particuliers que des professionnels, avec une palette complète de services associés comme l’entretien, l’assistance, la gestion des pneumatiques ou l’assurance perte financière, le tout étant géré au niveau commercial par Arval. L’énergéticien apporte pour sa part une solution de recharge à domicile ou en entreprise ainsi que le Pass Mobilité opéré par une autre filiale, Izivia, donnant accès à plus de 100 000 points de charge en Europe.

Lever les freins liés au VE

"En nouant ce nouveau partenariat, le groupe EDF propose à ses clients par la location de véhicules électriques assurée par Arval France, une expérience utilisateur simple qui les convaincra de passer du thermique à l'électrique", estime Yannick Duport, le directeur mobilité électrique du groupe EDF. Les deux partenaires, au-delà de la simple location de véhicules et de l’installation de bornes, ont prévu dans leur accord un dispositif d’accompagnement et de conseil, tant sur l’électrification d’une flotte que sur l’équipement en infrastructures. Pour Ferréol Mayoly, le directeur général d'Arval France, la "volonté est de créer un écosystème complet afin de faciliter l'adoption du véhicule électrique et d'en lever les freins éventuels."

Viennent s’ajouter pour les clients particuliers une offre de fourniture d'électricité bas carbone avec Vert Electrique Auto et pour les clients professionnels l’offre Contrat Flexible qui, avec le compteur Linky, permet de bénéficier de tarifs compétitifs au moment où le véhicule est en charge.