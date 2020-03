CarLab dévoile son triptyque 2020

La solution de prise de photographies de VO revient avec une nouvelle cabine et deux services associés. Une refonte et un enrichissement de ses solutions qui lui ouvrent les portes des marchés européens.

CarLab change de braquet. Seestems, la société française qui produit ces studios photos pour véhicules d'occasion, a dévoilé un nouveau triptyque de solutions à proposer aux professionnels automobiles, dont les concessionnaires, les loueurs, les enchéristes, les constructeurs et les logisticiens. Un bouleversement de catalogue qui concerne en premier lieu la cabine photo que l'entreprise commercialise depuis une décennie.

Exit le plateau tournant avec un appareil photo fixe, CarLab opte pour une structure de 8x8 mètres intégrant 12 boitiers qui, conjugués, donnent une vue à 360° du véhicule. Un choix technique qui présente un double intérêt. D'une part, cela élimine les impératifs d'entretien et de réparation du plateau tournant. D'autre part, il abaisse le coût de près d'un tiers. Le prix HT de la cabine posée et calibrée passe de 68 000 à 46 500 euros HT. Un détail auquel feront attention les cibles de Nicolas Quint, le pdg de Seestems.

Deux nouveaux arguments à faire valoir sur la scène française et internationale. En effet, outre le prix d'acquisition qui rend les studios éligibles à davantage de professionnels, le fait de rendre la mécanique plus fiable et moins contraignante en SAV permet à Seestems d'adresser les autres marchés européens. "Toutes les cabines sont livrées avec un boitier de rechange. Il est facile de le remplacer et sous deux heures, nos équipes techniques le calibrent à distance", explique Nicolas Quint.

Une application et l'analyse de dégât

Le trio se complète de deux solutions logicielles, l'application MyCarLab et un scanner de dégât. La première se veut une solution clé en main pour réaliser des photographies grâce à un terminal mobile (smartphone ou tablette, iOS ou Android). MyCarLab s'adapte avant tout aux petites structures et aux concessions trop éloignées d'un centre de remarketing VO. Disponible depuis janvier dernier, cette application facturera 5 euros par véhicule après un mois d'essai gratuit et sous réserve de négociation.

Seestems, qui compte une centaine d'installations chez ses clients parmi lesquels le réseau en propre de Mercedes, VGRF, Jean Lain, Starterre, Distinxion ou encore Toulouse Enchères, Imexso et le Groupe Charles André (logisticien), va se lancer sur le segment de l'analyse des dégâts. Concrètement, elle prend la forme d'une brique logicielle capable de détecter et de lister les dommages extérieurs et intérieurs. "Nous la lancerons en avril, nous fixerons prochainement le tarif", ajoute le pdg de l'entreprise fondée en 2010. Estimant que ce service a son importance mais peu de chance d'atteindre une taille de marché globale, il anticipe une demande pour des dispositions légères, plus que les portiques comme ceux proposés par ProovStation ou Tchek.