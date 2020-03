La Fiev se réorganise et crée un fonds pour les nouvelles mobilités

La fédération des équipementiers poursuit sa mutation et annonce une refonte de son organisation qui s’appuiera désormais sur ses adhérents. En parallèle, un fonds de dotation a été créé pour les nouvelles mobilités.

Quelques semaines après avoir changé ses statuts, la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) se renforce avec une nouvelle organisation, orientée "expérience adhérents". Désormais, l’organisation professionnelle sera représentée par des vice-présidents en charge de ses grandes missions (relations constructeurs, communication & formation, aftermarket, etc.).

"La Fiev a pour ambition et volonté d’agir au plus près des problématiques et expériences de ses adhérents. Pour répondre à cet objectif, il a été décidé de réformer profondément son mode de fonctionnement en confiant aux adhérents eux-mêmes la direction et le management de ses services. Aussi, je me réjouis de l’arrivée de nos vice-présidents en charge de ces fonctions, dont l’importance des responsabilités respectives, n’a d’égale que la sincérité de leur engagement au profit de notre filière", souligne Claude Cham, président de la Fiev.

Avec cette réorganisation, l’instance syndicale entend consolider ses relations avec "les autorités et les parties prenantes historiques du marché" mais aussi avec les "nouveaux entrants d’un écosystème plus serviciel, technologique et responsable que par le passé". L’ouverture est donc plus que jamais à l’ordre du jour pour la fédération qui, par souci de simplification, abandonne l’ancienne dénomination Sfepa (syndicat des fabricants d'équipements et de pièces pour automobiles) au profit de la seule appellation Fiev.

Avec Keyros, la Fiev soutient les nouvelles mobilités

Parallèlement à la refonte de son organisation, la Fiev a annoncé la création de son fonds de dotation, baptisé Keyros. Ce fonds a pour objectif de financer toutes les actions d’intérêt général autour des nouvelles mobilités.

Financement et éducation (attribution de bourses), information (collecte de statistiques et de données), recherche technique et scientifique, accompagnement humain, etc. Keyros entend mettre en œuvre "toute action d'intérêt général visant à développer la mobilité en France". Le fonds sera présidé par Bernard Streit, actuel vice-président fonds de dotation de la Fiev, et bénéficiera d'une dotation de près de 33 millions d'euros versée par la fédération.

"Face aux bouleversements majeurs que connaît notre filière, il nous semble que le temps est venu d'utiliser les fruits de notre patrimoine au profit d'actions d'intérêt général propices à une mutation maîtrisée et responsable de nos métiers", conclut Bernard Streit.