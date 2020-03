Norauto soigne sa notoriété web grâce à DAC France

L’enseigne de centres autos a confié pour une durée de trois ans sa présence digitale à l’agence de marketing DAC France. L’objectif ? Renforcer sa présence sur la toile et accroître le drive-to-store pour ses 656 ateliers.

Pour entretenir sa e-réputation, l’enseigne de centres autos a signé un partenariat avec l’agence de marketing digital DAC France. Depuis le début de l’année 2020, les 656 centres Norauto bénéficient des solutions baptisées "Présence et review management" et "Store locator / pages locales".

L’objectif de cette collaboration de trois ans est simple : s’assurer de la fiabilité des informations des différents centres Norauto sur le web. La bonne gestion des informations (horaires d’ouverture et exceptionnels, adresses, photos, coordonnées GPS, etc.) et des avis laissés par les clients, va avoir un impact direct sur le référencement de Norauto. Ainsi, se crée un cercle vertueux : plus visible, la marque attirera plus d’automobilistes dans ses centres et verra son chiffre d’affaires augmenter.

"Nous avons choisi de travailler avec DAC France car l’agence nous a paru comprendre parfaitement nos besoins d’accompagnement en proposant une approche concrète et opérationnelle basée sur le service", conclut Alexandra Douchez, digital marketing manager Norauto International.