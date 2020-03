Le marché espagnol reste mal orienté

Les immatriculations espagnoles ont baissé de 6 % en février 2020 notamment à cause du canal des particuliers qui perd 11 %. Depuis le début de l'année, la tendance est similaire avec -6,8 %.

A l'image de nombreux marchés, celui de l'Espagne a reculé de 6 % en février 2020. L'Anfac a totalisé 94 620 immatriculations VP sur le mois. Depuis le début de l'exercice la baisse est de 6,8 %, avec 181 063 immatriculations. C'est 13 168 unités de moins qu'un an plus tôt.

Comme en France, le canal des particuliers a souffert en février avec -11 % (41 190 unités) alors que le canal des entreprises a limité la casse avec -2 % (32 747 unités) comme les loueurs avec -1,6 % (21 677 unités). Depuis janvier, le constat est proche avec des particuliers en repli de 12,6 % et des loueurs à -5,9 % mais les entreprises restent positives avec +1,2 %.

Dans ce contexte, Seat est la première marque avec 8 556 immatriculations en février et 16 743 depuis le début de l'année. Peugeot et Volkswagen complètent le podium sur les deux périodes. Au chapitre produits, le Nissan Qashqai s'offre la première place en février, 85 unités devant la Seat Leon, puis l'Opel Corsa. Au cumul, la Leon converse la première place, devant le Qashqai et l'Ateca.

Les SUV compacts, avec 22 988 unités, ont représenté 24,3 % des ventes en février (+0,3 %). Il s'agit du plus gros segment de marché. Il est toutefois talonné par les berlines compactes (19 572 unités ; -0,6 %) qui affichent une pdm de 20,7 %. Les SUV urbains complètent le podium avec une pdm de 19,1 % (18 078 unités ; -3,6 %). Au cumul les tendances demeurent.

Les mécaniques essence sont encore largement majoritaires avec 55,6 % des cartes grises en février et 54,8 % depuis janvier. Le diesel s'est encore adjugé 28 % sur le mois et 27,8 % au cumul. Quant aux énergies alternatives, comprenant les modèles électrifiés mais aussi ceux fonctionnant au gaz, GLP, Hydrogène, etc., ils totalisent 16,5 % sur le mois et 17,4 % après deux mois d'activité.