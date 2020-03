Nissan monte une plateforme VO avec BCAuto Enchères

A compter du 1er avril 2020, Nissan et BCAuto Enchères lanceront le test d'une nouvelle plateforme VO avec la collaboration de sept groupes de distribution. Cette initiative française vise à améliorer l'efficacité de l'activité VO et du nouveau label.

Nissan West Europe s'est trouvé un partenariat supplémentaire pour densifier son architecture VO. La marque a annoncé, ce 9 mars 2020, qu'un accord avec BCAuto Enchères avait été scellé et a abouti à la création d'une toute nouvelle plateforme destinée à améliorer la chaine de recommercialisation des véhicules d'occasion. Selon les plans, elle entrera en phase de test le 1er avril prochain.

Concrètement, la plateforme digitale de "BCA" donnera plus de la visibilité aux concessionnaires sur les VO prochainement disponibles à la revente. Dès leur arrivée sur le parc logistique, les produits passeront par le studio pour une séance de photographies et, dans les instants qui suivent, les informations et les visuels seront rendus accessibles aux concessionnaires. Une liste virtuelle d'environ 1 200 VO qu'ils pourront soumettre à leurs clients en concession sans plus attendre les étapes de préparation.

Un mécanisme inspiré de Renault Direct, une solution similaire que BCAuto Enchères fournit à la marque au losange. "Nous y gagnons en rapidité d'exécution et en qualité car notre partenaire nous fera profiter de son studio et de la possibilité d'exporter les photos et les vidéo 360° sur les infomédiaires habituellement utilisés par nos concessionnaires", présente Guillaume Barbet, le directeur commercial de Nissan West Europe. Pour information, 75 % des véhicules sont issus du remarketing VO, 15 % ont pour origine un contrat de LLD et 10 % sont de véhicules de collaborateurs injectés dans le circuit.

Sept distributeurs ont été retenus pour ce pilote. Nissan et BCAuto Enchères travailleront avec les groupes Emil Frey France, Maurin, Neubauer, Bony, Jeannin, Eden Auto et Jean Auto. Des profils variés pour représenter la diversité des opérateurs du réseau national de la marque japonaise. Ils ne débourseront rien car le modèle économique prévoit une rémunération à l'unité payée par Nissan West Europe. La mise en œuvre de cette chaîne de valeur a été facilitée par le fait que BCAuto Enchères est présent sur tous les parcs logistiques utilisés par la marque automobile en France, notamment ceux de GCA (Groupe Charles Michel).

Notons également qu'au cours du mois d'avril, Nissan comptera sur un nouveau prestataire pour les expertises. A la suite d'un appel d'offres organisé à l'été 2019, SGS est venu déloger Dekra de son fauteuil. La société va donc déployer des ressources sur les parcs logistiques pour établir les rapports.

Déjà plus de 60 % d'adoption

Des changements qui s'inscrivent dans le cadre de la refonte du label VO de Nissan. Annoncé dans nos colonnes en mai 2019, Nissan Intelligent Choice remplace progressivement Nissan Club Occasions, la charte lancée en 2006. De dimension européenne, ce programme fait l'objet d'ajustements et d'accords nationaux. Outre BCAuto Enchères, SGS ou par ailleurs Stampyt, il aura donc permis à Bee2Link de faire son entrée officielle dans les affaires hexagonales de Nissan, avec ScanPrice, son outil d'estimation de la valeur marché des VO, et Carshop pour la gestion de l'activité VO. Selon nos informations, Nissan se penche dorénavant sur un outil destiné à certifier l'historique des véhicules en coopération avec un spécialiste du genre.

A ce jour, ce nouveau label VO – proposé et non imposé – a trouvé place chez plus de 60 % des 206 concessions françaises. Sans viser la pleine adoption, l'équipe dirigeante estime que le pic sera atteint en septembre prochain. La nouvelle promesse client comprend notamment une garantie de 3 ans, des solutions de financement, des visites de contrôle annuelles gratuites, un véhicule de prêt ou encore des spécificités pour les véhicules électriques. "60 % du marché de l'occasion échappe aux constructeurs et à leurs réseaux, mais notre principal concurrent reste le particulier qui revend directement son véhicule", pose Guillaume Barbet. Intelligent Choice cherche donc à conférer de la légitimité aux distributeurs.

Avant son introduction, le prix moyen facturé des VO chez Nissan flirtait avec la barre des 15 000 euros TTC. Un montant justifié par la forte présence de produits récents dans le mix. Si ce nouveau label ne vise pas à augmenter encore la moyenne, il convient toutefois de considérer que l'accélération de la rotation va impacter à la hausse les bons de commande car la dépréciation sera moindre. Une professionnalisation qui va redorer la profitabilité des concessions, tombées à 0,2 %, en 2019 du fait des perturbations rencontrées par la marque.