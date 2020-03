Tankyou s'engage pour le climat

La start-up spécialisée dans la livraison de carburant a annoncé avoir signé la charte Objectif CO2 de l'Ademe. Tankyou prend donc l'engagement de mener des actions concrètes en faveur de l'environnement.

Tankyou entend minimiser l'impact environnemental de sa flotte de camions de livraison de carburant. La start-up a annoncé avoir signé la charte Objectif CO2 imaginée par l’Ademe et la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France (DRIEA). Un "contrat" qui vise à fixer un cap stratégique en matière de transition écologique.

"En signant cette charte, Tankyou réaffirme sa volonté de rendre la mobilité plus verte. Notre objectif est de contribuer à la transition écologique en facilitant l’accès aux énergies de demain grâce à une station-service mobile", a commenté Antoine Roussel, le co-fondateur de Tankyou. Présente dans les agglomérations de Paris, Lille, Lyon et prochainement de Bordeaux, la jeune pousse livre des carburants classiques mais également du GNV depuis près de 6 mois et se lancera dans la recharge électrique puis l’hydrogène.

Pour mémoire, l’Etat s’est fixé comme rôle de soutenir la transition écologique en inscrivant dans le projet de loi d'orientation des mobilités (LOM) une réduction de 37,5 % des émissions de CO2 d'ici 2030. La charte Objectif CO2 prévoit notamment des actions à mener autour du conducteur (primes incitatives), du véhicule (modernisation des flottes), du carburant (utilisation des carburants alternatifs) et de l’organisation des transports (optimisation des flux).