Tesla vient de produire sa millionième voiture

Treize ans après le début de la production, la marque californienne vient de fêter sa millionième voiture électrique. Durant l'année 2019, la cadence de l'usine de Fremont a bondi de 43 %.

Que de chemin parcouru depuis le printemps 2008 où le premier roadster électrique était assemblé. Une douzaine d'année plus tard, Tesla vient de produire sa millionième voiture. Il s'agit d'un Model Y rouge comme l'a twitté Elon Musk, le patron de la marque, le 10 mars 2020.

Un beau succès qui devrait en amener d'autres. En 2020, Tesla compte produire 500 000 unités grâce à la montée en puissance de sa nouvelle usine chinoise (capacité de 200 000 unités en 2020) mais aussi de la Model Y et plus accessoirement du pick-up. Pour l'usine allemande de Tesla, il faudra patienter sans doute jusqu'en 2021 pour voir les premières Model 3 et Y sortir des chaînes. D'autant que les travaux n'avancent pas à la vitesse souhaitée.

En attendant, en 2019, la marque californienne a livré près de 370 000 véhicules mais surtout réglé ses problèmes de production. En effet, la production de l'usine américaine de Fremont a bondi de 43 % durant l'année pour atteindre 364 236 unités contre 254 530 un an plus tôt. Son chiffre d'affaires s'est établi à 25 milliards de dollars (environ 22 milliards d'euros) alors que sa capitalisation boursière est proche des 120 milliards d'euros. Mais à fin décembre 2019, Tesla affichait une dette de 11,6 milliards de dollars.

Certains indicateurs financiers sont donc flatteurs, mais à l'exception de quelques trimestres, Tesla n'a jamais présenté un bilan annuel positif depuis sa création en 2003. Une situation qui a fait dire à Carlos Tavares, le patron de PSA, que ceux qui investissent dans le constructeur californien "prennent un risque considérable, énormissime, mais qui suis-je pour leur donner des conseils ? Je ne suis qu'un salarié."