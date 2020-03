Athlon passe le cap des 40 000 véhicules en LLD en France

En 2019, le loueur longue durée a vu sa flotte financée progresser de 23 % pour atteindre 40 800 véhicules. Il s’agit de la 7e année consécutive de croissance à deux chiffres pour le 5e acteur multimarque de la LLD en France.

Athlon se rapproche de son objectif qui consiste à atteindre dans les plus brefs délais 50 000 véhicules financés en LLD en France. Le loueur longue durée, propriété de Daimler depuis fin 2016, a atteint un volume de 40 800 véhicules en 2019, un total en hausse de 23 % par rapport à 2018. Cette croissance a été la plus forte du marché de la LLD et surtout la 7e consécutive à deux chiffres pour l’entreprise présidée par Bruno Morizur.

Malgré cette dynamique, Athlon demeure à distance des grands acteurs du secteur. Il se classe en 7e position du marché, tous intervenants confondus, et à la 5e place des loueurs multimarque derrière ALD, Arval, LeasePlan et Alphabet qui le devance avec près de 99 000 véhicules en portefeuille.

Son concurrent le plus proche se trouve finalement juste derrière au classement, puisque BPCE Lease pointait à 30 679 véhicules fin 2019. "En 2020, nous avons pour ambition de poursuivre notre développement, en nous appuyant sur notre capacité à fournir un conseil personnalisé à nos clients et à délivrer un service premium", affirme Bruno Morizur.