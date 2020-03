Electric Road se tiendra du 14 au 16 juin 2020

Le forum bordelais, prévu du 2 au 4 avril 2020, est reporté à cause de l'épidémie de coronavirus. Ce rendez-vous autour de l'électromobilité est maintenant annoncé du 14 au 16 juin 2020.

Après le salon de la franchise, qui se tiendra finalement du 24 au 27 mai 2020 à Paris, le salon Electric Road a annoncé, le 10 mars 2020, son report. "Dans un contexte sans précédent, en concertation avec les exposants, constructeurs, conférenciers et partenaires, nous avons repositionné l'événement du 14 au 16 juin 2020'' a indiqué Jean-Patrick Teyssaire, le président d'honneur de l'évènement, dans un communiqué.

Il faudra donc patienter un petit peu pour suivre la 6e édition de ce forum qui se tient au parc des expositions de Bordeaux. Pour l'heure, les programmes ne sont pas remis en cause même si l'on peut s'attendre à quelques ajustements.

Jean-Patrick Teyssaire nous donnait, en février dernier, les grandes lignes de cette édition 2020. "Nous ne tenons pas un congrès de certitudes mais un congrès de questionnement et de réflexion" expliquait-il. Nous réunissons des experts pour qu'il en ressorte le résultat d'un travail commun mené durant trois jours".

13 plénières, 13 ateliers et 8 workshops, en plus d'une scène ouverte (les rings), devraient toujours être d'actualité en juin prochain. Le premier jour étant consacré aux problématiques des collectivités locales, le deuxième à l’industrie, au commerce et aux services et le troisième à l'emploi, au sport auto électrique, au retrofit…