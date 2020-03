Seat lance le financement en ligne pour sa Mii électrique

A l'occasion du lancement de la Mii électrique, Seat va plus loin que la configuration en ligne en proposant également le financement. Le distributeur reste incontournable dans la finalisation de l’opération.

Seat innove avec sa Mii électrique : pour la commercialisation de sa mini-citadine, le constructeur investit la toile pour proposer non seulement la configuration, mais aussi le financement en ligne du véhicule. Depuis la semaine dernière, les clients peuvent se rendre sur le site Seat StoreFront, sur lequel ils configurent le modèle voulu en choisissant tout d’abord parmi les deux finitions proposées, les deux formules d’entretien et de garantie, la teinte de la carrosserie, le pack d’options, et enfin, le concessionnaire avec qui un essai et la finalisation de l’opération seront possibles.

Après avoir obtenu un résumé du modèle choisi et de ses caractéristiques, le client est invité à débuter un process simplifié et sécurisé pour remplir un dossier de financement. En plus d’informations sur la situation familiale, professionnelle et sur les revenus, quelques documents sont nécessaires pour concrétiser la demande auprès de Volkswagen Finance Service, qui, une fois le dossier complété, l’étudiera sous 24h. Le client est ensuite contacté sous deux jours ouvrés pour fixer, en cas d’éligibilité, un rendez-vous avec la concession choisie pour la signature de contrat de financement. L’occasion également de déterminer la date de livraison du véhicule.

A noter que toutes ces démarches en ligne peuvent être accompagnées d’un opérateur, disponible par chat, qui sera d’ailleurs obligatoire si le client a un véhicule à faire reprendre ou souhaite basculer sur un autre mode de financement que celui par défaut, soit une LLD sur 37 mois et 30 000 km avec un apport de 8 000 euros.