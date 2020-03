Carlos Tavares et Louis Gallois, en 2014, devant l'ancien siège de PSA, avenue de la Grande Armée à Paris.

Louis Gallois quittera PSA après la fusion

Le président du conseil de surveillance du groupe français, qui devait achever son mandat au printemps 2020, va finalement poursuivre jusqu'à la fusion entre PSA et FCA.

Louis Gallois avait annoncé vouloir quitter son poste de président du conseil de surveillance de PSA à la suite de l'Assemblée générale des actionnaires 2020 qui se tiendra le 14 mai prochain. Le dirigeant avait effectivement fait savoir, lors du renouvellement de son mandat en 2018, que pour une question d'âge (76 ans aujourd'hui), il resterait seulement en place deux ans et non quatre comme prévu.

Mais les choses ont évolué depuis cette annonce avec la fusion annoncée de PSA et FCA. Dans ce contexte, Louis Gallois et PSA ont trouvé un terrain d'entente pour que l'ancien patron de la SNCF et d'EADS reste le président du conseil de surveillance jusqu'à la fusion afin d'assurer une continuité.

Cette fusion, annoncée fin 2019, est un long processus qui devrait durer "entre 12 et 15 mois" selon Carlos Tavares, le président du directoire de PSA. Louis Gallois devrait donc rester à son poste jusqu'au printemps 2021 si la fusion demande effectivement 15 mois.