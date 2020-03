TomTom et Toyota font avancer la captation de données cartographiques

TomTom et Toyota, avec la collaboration de Denso, ont fait la démonstration d'un nouveau système de mise à jour des cartographies en temps réel. Une solution qui pourrait s'avérer cruciale pour les véhicules autonomes.

Toyota, TomTom et Denso se rapprochent pour cartographier la route des véhicules autonomes. L'annonce a été faite le 11 mars 2020 dans un communiqué conjoint. Plus précisément, il s'agit de la filiale Toyota Research Institute - Advanced Development (TRI-AD) qui a participé à ce projet visant à la mise au point d'un prototype d'un système permettant la création rapide de cartes haute définition, pour une conduite autonome plus sûre.

Les trois partenaires ont réalisé une démonstration grandeur nature. Celle-ci a notamment impliqué des véhicules d'essai TRI-AD équipés de capteurs Denso, mais aussi la plateforme de cartographie automatisée (AMP) de la filiale de Toyota et la plateforme de création cartographique transactionnelle de TomTom. "Chez TomTom, nous pensons qu'une carte HD multi-sources est essentielle pour rendre possible une conduite autonome plus sûre. Véhicules cartographiques, données participatives et modération humaine, entre autres sources, permettent à la carte HD de TomTom d'être à la fois extrêmement rapide et précise", a souligné Willem Strijbosch, à la tête du programme conduite autonome chez TomTom.

Cette technologie doit aboutir à "une méthode de cartographie rapide et fiable, capable de mettre à jour [les] cartes HD à la volée", a encore précisé le responsable néerlandais. Appelées TomTom Roadagrams, ces mises à jour de cartes générées par la communauté (crowdsourcing) sont utilisées pour que la carte HD de TomTom reflète au plus juste la réalité de la route.

"Par cette collaboration, observe Mandali Khalesi, vice-président stratégie conduite automatisée et cartographie chez TRI-AD, nous avons pu faire la démonstration d’une parfaite intégration des données de capteurs avec la génération de cartes HD évolutives via AMP. Elle marque un pas de plus vers la mobilité automatisée sur route pour tous".