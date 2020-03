eBay a triplé ses volumes de pièces dans l'Hexagone en 2019

L'e-commerçant américain ne cesse de grandir sur le marché français de la pièce automobile. L'an dernier, eBay en a ainsi écoulé plus de trois millions, soit une vente toutes les 12 secondes !

C'est une nouvelle qui risque de faire grincer quelques dents chez les traditionnalistes de l'après-vente. Présent sur le marché de la pièce en France depuis 2015, eBay ne cesse de gagner de nouvelles parts de marché. En 2019, le groupe californien a ainsi écoulé plus de 3 millions de pièces automobile dans l'Hexagone, soit une vente toutes les 12 secondes, contre "seulement" 1 million au terme de l'exercice 2018.

Plusieurs dizaines de millions de références

Dans le détail, 39 % de ces ventes concernent les accessoires auto, 38 % les pneus et jantes et 34 % les pièces détachées. Par ailleurs, près de 9 ventes sur 10 concernaient des produits neufs. La marketplace propose aujourd'hui un éventail riche de plusieurs dizaines de millions de produits pour des voitures récentes mais aussi des anciennes.

La société se félicite ainsi d'être devenu "le partenaire privilégié des professionnels de l’automobile en France" en accompagnant "des dizaines de milliers de vendeurs professionnels, distributeurs et grandes marques françaises". L'une des explications de ce succès, outre la visibilité quasi-unique offerte par la plateforme, tient dans la stratégie commerciale.

Attractif pour les professionnels

eBay indique ainsi appliquer les taux de commission sur le prix final les plus bas du marché, puisqu'ils varient entre 3 et 5,7 % quand ceux de ses confrères oscillent entre 5,5 et 16 %.

"Un positionnement agressif sur le marché français depuis 2 ans a permis à eBay de se démarquer des acteurs spécialisés du e-commerce et des autres marketplaces n’ayant pas saisi les opportunités de cette catégorie. En effet, si la mode ou l’ameublement sont très présents depuis longtemps, les pièces détachées auto-moto ont pris le temps de se digitaliser et c’est là que réside le plus gros potentiel d’acquisition en France", détaille Sarah Tayeb, responsable du pôle vendeurs chez eBay France.