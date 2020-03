Le secteur des transports toujours aussi innovant

Le dernier baromètre de l’Office européen des brevets (OEB) fait état d’une nouveau record pour les demandes de brevets européens en 2019. Le secteur des transports est resté le plus actif, malgré un recul des demandes.

L’innovation se porte bien en Europe : c’est en somme le constat que fait l’Office européen des brevets, dans son dernier baromètre Patent Index 2019. L’organisme a annoncé avoir reçu plus de 181 000 demandes l’année dernière, soit 4 % de plus qu’en 2018. Un record notamment atteint grâce à la forte progression des secteurs de la communication numérique (+19,6 %) et de l’informatique (+10,2 %).

La France est restée une terre d’innovation importante. Pour preuve, avec 10 163 demandes déposées en 2019, elle s’est imposée en tant que 2e pays européen le plus innovant auprès de l’OEB, derrière l’Allemagne, qui conserve la 1ère position avec 26 805 demandes, et devant la Suisse avec 8 249 demandes.

Le nombre de demandes en recul en France

Toutefois, en 2019, la France a enregistré un nouveau recul du nombre de demandes de brevets, de 2,9 %, après une baisse de 1,4 % en 2018. Parmi les secteurs les plus touchés par ce repli, celui de la communication numérique mais aussi des transports. « La baisse dans ces domaines s’explique entre autres par un ralentissement des demandes de certains grands groupes français dont l’activité brevets était particulièrement forte, mais aussi par des changements au sein des entreprises elles-mêmes », souligne l'OEB.

Mais même si le secteur des transports a enregistré le plus de demandes de brevets en France en 2019, soit 999, ce volume s’est affiché en recul de 6,7 %. A l’échelle européenne, la France reste le 2e pays le plus innovant du secteur, derrière l’Allemagne (2 138 demandes). Deux entreprises françaises se positionnent d’ailleurs dans le top 10 du secteur à l’OEB, malgré un recul par rapport aux résultats de 2018. Valeo est ainsi la 8e entreprise du secteur avec 147 demandes (4e en 2018) et Michelin la 9e (130 demandes, 7e en 2018). Le groupe PSA sort lui du top 10. Il était à la 6e place en 2018.

Valeo qui était donc en 2018 l’entreprise la plus innovante de France, a vu le nombre total de ses demandes de brevets chuter en 2019 (539, -31,3 %). Une baisse qui lui a fait perdre la 1ère place sur le podium des entreprises françaises les plus actives auprès de l’OEB, au profit du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). A noter que Valeo a également quitté le top 20 mondial des entreprises les plus innovantes tous secteurs confondus (18e en 2018, 37e en 2019).

Croissance du nombre de demandes dans 6 secteurs

Malgré ce repli global du nombre de demandes de brevets, la France reste à la pointe de l’innovation dans plusieurs secteurs. Elle a pu enregistrer une croissance de ses demandes de brevets dans six secteurs clés que sont les biotechnologies (+12,4 %), les techniques de mesure (+9,1 %), les pièces mécaniques (+7 %), le génie chimique (+4,3 %), la chimie fine organique (+4,2 %) ou encore les technologies médicales (+1,8 %). Malgré une baisse de 2,9 %, l’Île-de-France est restée la 2e région la plus innovante du Vieux Continent avec 6 516 demandes de brevets déposées à l’OEB en 2019. Elle se place juste derrière la Bavière qui a elle aussi connu un repli (-3,2 %, 7 969 demandes).

Statu quo également dans l’Hexagone : l’Île-de-France s'est encore imposée comme la région la plus innovante de France (64,1 % des demandes du pays). Auvergne-Rhône-Alpes a conservé sa 2e place (1 328 demandes, +0,7 %) et est restée dans le top 20 des régions à l’OEB, à la 14e place. L’Occitanie est quant à elle arrivée en 3e position (412 demandes, +0,2 %).